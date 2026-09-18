FRC | Músico Zé Eduardo actua amanhã à noite

A Fundação Rui Cunha (FRC) apresenta amanhã, a partir das 21h, o concerto de Zé Eduardo, conhecido músico de jazz português que há muito mantém colaborações com Macau.

O “Zé Eduardo Jazz Workshop Presentation Concert” é, portanto, resultado de uma das muitas sessões formativas que o músico tem levado a cabo com talentos locais. Numa entrevista de 2023 com o HM, Zé Eduardo falou do trabalho feito com a Associação de Promoção do Jazz de Macau.

“Há dez anos começaram a ter aulas comigo e agora os que foram meus alunos já dão aulas. Notei que os alunos que participaram agora neste workshop são muito melhores do que aqueles que encontrei até aos anos da pandemia. Nestes anos treinaram os alunos de base, os iniciados. Agora há um nível de entrada [na carreira musical] que não é nada mau, e foi isso que me surpreendeu pela positiva”, referiu, falando da evolução da aprendizagem dos músicos locais na área do jazz.