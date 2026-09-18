Exposições | Caligrafia de Ung Si Meng para ver no Parisian

Ung Si Meng apresenta cerca de 80 trabalhos de caligrafia em mais uma mostra que celebra não apenas o seu percurso de dedicação à arte, mas também os 70 anos da Sociedade de Artistas de Belas-Artes de Macau. “Devoção à Sociedade e à Pátria: Caligrafia de Ung Si Meng” é o nome da iniciativa que pode ser vista no The Parisian Macau até Outubro

O artista de caligrafia chinesa Ung Si Meng protagoniza uma mostra com o seu nome que celebra não apenas este género artístico como a sua carreira no mundo das artes. Mas “Devoção à Sociedade e à Pátria – Caligrafia de Ung Si Meng” é uma exposição que marca também o aniversário da Sociedade dos Artistas de Belas-Artes de Macau, que este ano celebra 70 anos de existência. A mostra pode ser vista no terceiro piso do The Parisian Macau, no Cotai, até ao dia 15 de Outubro.

Segundo uma nota do Instituto Cultural (IC), que dá apoio à organização, apresentam-se cerca de 80 trabalhos de caligrafia, “predominantemente em escrita clerical e escrita de selo, abrangendo formatos como rolos verticais, peças para centro de sala, folhas de leque e dísticos”.

O artista retrata, com o pincel, “citações do Presidente Xi Jinping, máximas inspiradoras, poesia clássica chinesa, bem como reflexões do artista durante o processo de doação para a construção da Ponte Ci’an, em Xi’an”.

Segundo a mesma nota, “a produção artística de Ung Si Meng está consistentemente impregnada de um profundo sentimento pela Pátria, e nas suas obras exprime o respeito pela cultura nacional e apresenta uma reflexão sobre a responsabilidade social”.

Tendo em conta a celebração dos 70 anos da Associação dos Artistas de Belas-Artes de Macau, esta mostra revela também “as conquistas artísticas [de Ung Si Meng] na arte da caligrafia”, além de prestar “homenagem aos esforços e contributos de longa data para o desenvolvimento da área das belas-artes em Macau”.

Ung Si Meng conta já com 90 anos de idade, tendo dito na inauguração da mostra que sempre foi um “entusiasta amador que percorreu o caminho da caligrafia durante quase sete décadas”. Além disso, o artista explicou que sempre encarou esta arte como a “reflexão da pessoa”, e cada obra da sua autoria “incorpora as suas reflexões sobre a vida, fazendo a reverência pela arte”.

Para Ung Si Meng, “a caligrafia não é apenas uma forma de expressão artística, mas também um exercício de cultivo da mente e do espírito, que exige anos de prática árdua e uma contínua reflexão interior”.

Uma vida cheia

Ung Si Meng nasceu em Macau em 1934. Nos primeiros anos de carreira, leccionou na Escola Hou Kong, tendo dedicado depois muito do seu tempo ao serviço social. Foi deputado, na 9.ª e 10.ª legislaturas, da Assembleia Popular Nacional, bem como membro do Presidium e director do Comité Executivo da Comissão dos Diversos Sectores de Macau para as Actividades de Celebração do Retorno de Macau à Pátria.

Em 2002, foi agraciado pelo Governo de Macau com a Medalha de Honra Lótus de Prata, sendo, actualmente, membro honorário da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau. No âmbito artístico, exerceu durante longos anos cargos de direcção na Associação dos Artistas de Belas-Artes de Macau, da qual é actualmente presidente honorário vitalício.

Destaca-se o facto da obra de caligrafia da autoria de Ung Si Meng, “Prefácio da Cidade Proibida”, integrar a colecção da MGM Art Gallery, no MGM COTAI.

No discurso de abertura desta mostra, que decorreu esta terça-feira, dia 15, a presidente do IC, Leong Wai Man, destacou como o percurso do artista “não constitui apenas uma marca pessoal da sua vida, sendo também um retrato vivo da transmissão da cultura chinesa em Macau”. Para a responsável, o pincel e a tinta não representam apenas “o aperfeiçoamento da técnica, mas também o profundo afecto pela pátria e a firmeza cultural de um veterano de Macau”, destacou, citada por uma nota da organização.