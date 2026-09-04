China liquida dívida à ONU e 625,7 ME dos EUA ainda “em processo” de pagamento

A ONU indicou ontem que a China liquidou a sua dívida com a organização e observou que os Estados Unidos (EUA) ainda estão “em processo” de pagamento da sua parte, equivalente a 625,7 milhões de euros.

A informação foi avançada à imprensa por Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, explicando que Pequim concluiu o pagamento da última parcela prevista para 2026, cujo valor total ultrapassa 641 milhões de dólares. “Agradecemos à China por esse dinheiro, que será muito útil”, disse o porta-voz, aludindo à grave crise financeira das Nações Unidas.

“A China já tinha pago parcialmente as suas contribuições para o orçamento [regular da ONU]. O pagamento de hoje (ontem) regulariza a situação para este ano. (…) Ter o valor total disponível agora é uma grande ajuda na actual crise de liquidez”, acrescentou.

Após a contribuição de Pequim, que é “o segundo maior contribuinte para o orçamento da ONU”, o número de países que concluíram os pagamentos chegou a 133.

Em andamento

Questionado sobre o pagamento dos Estados Unidos, após o secretário-geral, António Guterres, ter afirmado na semana passada que esse dinheiro chegaria “muito em breve”, o porta-voz declarou que ainda está “em processo”.

“Está em processo. Estamos a acompanhar o andamento. Tudo indica que será aprovado e ficaremos muito felizes assim que o dinheiro for confirmado no banco”, disse Dujarric sobre a dívida de Washington.

O pagamento planeado inclui 725 milhões de dólares referentes às contribuições dos Estados Unidos para o orçamento regular da ONU e mais 125 milhões de dólares para operações de manutenção da paz no Haiti e na República Democrática do Congo, de acordo com notificações enviadas recentemente pelo Departamento de Estado ao Congresso norte-americano, segundo a agência norte-americana Associated Press (AP).

Os EUA devem à ONU cerca de cinco mil milhões de dólares, segundo dados da própria organização, dos quais mais de dois mil milhões de dólares correspondem ao orçamento regular e cerca de três mil milhões de dólares a operações de manutenção da paz.