Crédito Malparado | Julho com ligeira redução

Entre Junho e Julho, o crédito malparado apresentou uma redução de 4,5 por cento para 4,4 por cento, de acordo com a Autoridade Monetária de Macau (AMCM). Este número significa que de todo o dinheiro emprestado pelas instituições financeiras, 4,4 por cento estava por devolver, não tendo sido cumprido o prazo acordado.

De acordo com a mesma fonte, em Julho, os depósitos dos residentes cresceram 1,5 por cento em comparação com o mês anterior, totalizando 838,0 mil milhões de patacas, enquanto os depósitos dos não residentes tiveram uma quebra de 2,1 por cento, para 371,4 mil milhões de patacas. Os depósitos do sector público na actividade bancária cresceram 0,3 por cento para 270,5 mil milhões de patacas.

Ao mesmo tempo, os empréstimos internos ao sector privado decresceram 0,5 por cento em comparação com o mês anterior, para 473,9 mil milhões de patacas, enquanto os empréstimos concedidos ao sector externo decresceram 0,7 por cento, para 559,7 mil milhões de patacas.