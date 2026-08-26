Terminal de Hengqin | Realizado primeiro voo

Realizou-se ontem o primeiro envio e voo da paletização de carga aérea no terminal de cargo “Upstream” em Hengqin, que tem ligação ao Aeroporto Internacional de Macau (AIM). As obras “estão a avançar a todo o vapor”, segundo um comunicado da Autoridade de Aviação Civil, estando prevista a sua conclusão para o primeiro semestre do próximo ano.

Pretende-se, com esta infra-estrutura, “transferir para Hengqin os processos de recepção de exportação, controlo de segurança e paletização das cargas aéreas de importação e exportação do Aeroporto”.

Ocorre, assim, “a interconectividade de mercadorias entre o Aeroporto Internacional de Macau e o terminal de cargo” em Hengqin. Espera-se que, no futuro, o terminal possa “processar anualmente 300 mil toneladas de carga”, sendo que, com o projecto de expansão do aeroporto, “a capacidade global de processamento de carga do Aeroporto de Macau saltará para 500 mil toneladas por ano”.