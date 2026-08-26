Saúde | Concluídas 13 cirurgias oculares no São Januário

Profissionais do Centro Oftalmológico Zhongshan da Universidade Sun Yat-sen realizaram 13 cirurgias “complexas” às cataratas no Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ).

Segundo um comunicado dos Serviços de Saúde (SS), trata-se de “casos difíceis como cataratas maduras, miopia magna e cataratas de núcleo duro de grau 5”, sendo que, no dia seguinte, “realizou-se uma revisão centralizada” dos procedimentos por parte dos profissionais de saúde, “tendo todos os doentes recuperado favoravelmente após a intervenção”.

Estas cirurgias resultam de uma cooperação entre as duas unidades de saúde, visando “apoiar o CHCSJ na melhoria da eficácia dos serviços especializados”. Foi também feita uma demonstração de um ensaio clínico neste contexto.

Citado por uma nota dos SS, o seu director, Alvis Lo, destacou que “o Centro Oftalmológico Zhongshan é uma instituição de referência a nível nacional no domínio da oftalmologia, tendo alcançado um nível de excelência nos serviços médicos clínicos, na formação de quadros qualificados, na investigação e inovação tecnológica e na gestão hospitalar”.

Fica a promessa de, no futuro, desenvolver mais cooperações “em áreas como a normalização de técnicas cirúrgicas, melhoria da eficiência operacional cirúrgica e introdução de projectos inovadores do Centro Oftalmológico Zhongshan”.