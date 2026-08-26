Mpox | Jovem residente internado no Hospital São Januário

Os Serviços de Saúde revelaram ontem terem sido notificados na terça-feira para um caso de Mpox importado relativo a um jovem residente de Macau. O doente desenvolveu sintomas como febre, dores de cabeça e musculares durante uma viagem ao exterior a 18 de Agosto. No dia seguinte, surgiu-lhe uma erupção cutânea, mas o jovem não procurou assistência médica e preferiu automedicar-se.

Após o regresso a Macau, na segunda-feira, o jovem dirigiu-se ao Hospital Kiang Wu para receber tratamento e acusou positivo no teste à Mpox. Como os sintomas persistiram, acabou por recorrer ao Centro Hospitalar Conde de São Januário, onde ficou internado. Os Serviços de Saúde indicaram ontem que o seu estado de saúde é estável e os familiares não apresentam sintomas, mesmo assim serão vacinados como medida preventiva.

Segundo os Serviços de Saúde, o doente teve relações sexuais de alto risco durante o período de incubação, numa viagem ao exterior. As autoridades acrescentam que o doente alegou não ter tido relações sexuais de alto risco em Macau, nem após o aparecimento de sintomas, nem entrou em contacto com roedores ou primatas.

Os Serviços de Saúde recomendam aos residentes “práticas sexuais seguras” e que evitem “práticas sexuais de alto risco, nomeadamente práticas sexuais ocasionais ou com vários parceiros sexuais”.