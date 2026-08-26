Coloane | Lançado concurso público para remodelar canil

O IAM abriu um concurso público para a construção de um edifício no Canil de Coloane. O prazo para entregar propostas termina a 14 de Outubro. O projecto, sem preço de base, implica a demolição de dois canis e a construção de um edifício com três pisos e 1.745 metros quadrados de área

Começou ontem a uma nova fase para o Canil Municipal de Coloane, depois da instalação de abrigos modulares em 2023, que aumentaram a capacidade de acolhimento do local.

O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) oficializou ontem a abertura do concurso público para a construção de edifício no Canil Municipal de Coloane. O projecto implica a demolição de duas estruturas do antigo canil no lado norte do complexo situado na Estrada de Cheoc Van, e a construção de um edifício novo com três pisos, com uma área total de 1.745 metros quadrados, equipado com sistemas de ar condicionado, instalações eléctricas, abastecimento de água e esgotos.

A data limite para a entrega de propostas é o dia 14 de Outubro, e o local para o efeito é o Departamento de Edificações Municipais do IAM, no Edifício de Escritórios do Governo, na Avenida do Comendador Ho Yin.

O prazo global da empreitada não poderá exceder 360 dias úteis contados a partir da data de consignação. Embora o concurso não tenha um preço de base, o preço global proposto para a obra conta como 55 por cento na lista de critérios de apreciação. O prazo da empreitada, proposta de execução, experiência da empresa ou consórcio candidatos em obras semelhantes e a taxa de contratação de trabalhadores locais valem todos 10 por cento cada na apreciação da proposta.

O anúncio assinado pela presidente substituta do Conselho de Administração para os Assuntos Municipais, Tam Wai Fong, indica ainda que a avaliação do registo da situação de segurança e saúde ocupacional tem um peso de 5 por cento nos critérios de apreciação.

Bilhete de entrada

Os candidatos têm de prestar uma caução provisória no valor de 604 mil patacas através de depósito em dinheiro, garantia bancária ou seguro-caução, e uma caução definitiva de 5 por cento do preço total da adjudicação.

Também o Canil Municipal de Macau está, desde o início de Junho, com obras de reparação e remodelação, que incluem a optimização da circulação de peões, a melhoria de aproveitamento do espaço, o aumento do local de atendimento ao público e a renovação das paredes exteriores.

As obras nas instalações no cruzamento entre a Avenida do Almirante Lacerda e a Avenida do Coronel Mesquita devem terminar no início de 2027.