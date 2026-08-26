GP Consumo | Associação pede nova ronda depois do Verão

Com um Verão desapontante, a Federação Industrial e Comercial das Ilhas pede uma nova ronda do grande prémio do consumo, para antecipar a época baixa. O presidente da associação revela que o consumo de residentes na Taipa Velha diminuiu com o programa de incentivo ao consumo em Hengqin

Com o fim das férias de Verão no horizonte, a actividade comercial e da restauração entrará numa época tradicionalmente mais fraca. Para atenuar o impacto de uma quebra de negócios já por si em crise, a Federação Industrial e Comercial das Ilhas de Macau defende que é necessário o Governo lançar uma nova ronda do programa grande prémio para o consumo nas zonas comunitárias.

Em declarações ao jornal Ou Mun, o presidente da associação, Iun Ioc Va, elogiou o programa enquanto uma ferramenta importante para incentivar o consumo e beneficiar a economia dos bairros comunitários, e salientou que também a população tem esperanças que o programa continue.

O representante indicou que face às dificuldades que os negócios enfrentam, com crescente pressão operacional, os comerciantes e empresários da restauração adoptam atitudes mais prudentes. Com inflação e rendas elevadas, ao mesmo tempo que o poder de compra de residentes e turistas diminui, Iun Ioc Va considera que os comerciantes não têm alternativa a não ser o corte de despesas para lidar com as dificuldades operacionais.

Em relação ao programa de incentivo ao consumo, o dirigente associativo sugeriu maior flexibilização, como o aumento dos dias em que os cupões podem ser usados ou sorteados. O Governo também poderia acrescentar mais sorteios, como por exemplo a distribuição de cupões para bebidas gratuitas que seriam usados na compra de refeições.

Consumo multidestinos

Além do grande prémio do consumo, Iun Ioc Va entende que o Governo poderia estudar a atribuição de mais incentivos económicos em diferentes alturas do ano para melhorar o ambiente comercial nos bairros residenciais fora dos circuitos turísticos.

Fazendo eco de outras entidades semelhantes, o presidente da Federação Industrial e Comercial das Ilhas de Macau queixou-se dos fracos negócios durante as férias de Verão. A juntar-se a isso, em Julho Macau bateu recordes de chuva, o que afectou a vontade de deslocação dos turistas, mas também o poder de compra diminuído dos visitantes não compensou o aumento do número de visitantes que entraram na RAEM.

Mas outra mudança surgiu neste Verão. O representante dá como exemplo a Taipa Velho, onde os turistas representavam cerca de metade da clientela, sendo os restantes moradores das redondezas e pessoas que trabalham no Cotai. Porém, nestas férias de Verão, muitos consumidores locais passaram a consumir em Hengqin, onde foi lançado um programa de cupões de desconto para turistas, desviando parte da clientela para a Ilha da Montanha.