HK | 37ª edição de festival de cinema LGBTQ+ arranca em Setembro

Os filmes dedicados ao universo LGBTQ+ preenchem a 37.ª edição do Hong Kong Lesbian & Gay Film Festival, que decorre entre 4 e 20 de Setembro na sala de cinema Premiere Elements, em Kowloon. Ray Yueng, director, destaca a importância da divulgação das “narrativas Queer” com um festival que traz “Stop! That! Train!” e “Montréal, My Beautiful” como películas de abertura

A região vizinha recebe, entre os dias 4 e 20 de Setembro, a 37.ª edição do Hong Kong Lesbian & Gay Film Festival, dedicado ao cinema cujo tópico são as minorias LGBTQ+. O festival acontece na sala de cinema Panorama Elements, em Kowloon, e tem como director Ray Yeung. No website do evento este deixa uma mensagem sobre a edição deste ano e de como é importante continuar a contar histórias de gays, lésbicas e pessoas transgénero.

“Há quem se pergunte se um festival de cinema Queer ainda é necessário nos dias de hoje. Embora muitos jovens sejam alvo de maior aceitação e tenham sido registados progressos significativos, vivemos também num mundo profundamente polarizado, onde a desinformação e a hostilidade se espalham rapidamente na Internet, alimentando a discriminação e o ódio. É precisamente por isso que as narrativas Queer continuam a ser essenciais.”

O director destaca os filmes de abertura, nomeadamente “Stop! That! Train!”, apresentado como um “espectáculo extravagante” de RuPaul e que conta com a “superestrela drag asiático-americana Jujubee ao lado de uma constelação de ícones drag”. “Montréal, My Beautiful” é outro filme de abertura do festival, que tem a actriz Joan Chen “no papel de uma mãe que, de forma inesperada, começa a descobrir a própria sexualidade”. Este filme é exibido a 4 de Setembro a partir das 19h15. Os bilhetes para todo o festival podem ser adquiridos no website da Premiere Elements.

Nesta edição do festival, promete-se a defesa de “narrativas LGBTQ+ diversificadas” e “histórias verdadeiras”. “A programação reúne longas-metragens e curtas-metragens que retratam as vidas Queer como complexas, alegres e resilientes, desafiando estereótipos ao mesmo tempo que afirmam a visibilidade, a dignidade e a igualdade”, explica ainda o director.

Para fechar

Relativamente aos filmes que encerram o festival, Ray Yeung fala em “contrastes marcantes”. “Tiger” é referida como sendo uma película “simultaneamente sensual e comovente, explorando tensões familiares e homofobia enquanto se aventura na indústria japonesa de filmes para adultos”. Por sua vez, “Zsazsa Zaturnnnah” é uma “alegre comédia romântica animada com super-heróis”.

A 37ª edição do Hong Kong Lesbian & Gay Film Festival apresenta ainda como destaques na programação “MasPalomas”, que não é mais do que uma “reflexão comovente sobre o envelhecimento, a identidade e o sentimento de pertença”, e ainda “The Education of Jane Cumming”, descrito como um “drama de época que analisa de forma ponderada as questões raciais, de classe e de sexualidade”.

O festival associa-se também a outro evento dedicado ao cinema alemão, o Kino Film Festival, apresentando-se o trabalho das cineastas Rosa von Praunheim e Monika Treut.

Na secção “Apresentações Especiais” incluem-se os filmes “Test”, produção americana que acaba de ser lançada, e que conta com a realização de Sam McConnell. Aqui apresenta-se a história de Eddie, um “culturista amador de uma pequena cidade que mantém os olhos firmemente fixos no troféu”, confrontando-se depois com a sua sexualidade graças a uma paixão inesperada. Outro filme integrado nesta secção é “Leviticus”.