Lisboeta | Festival internacional apresenta filmes dedicados ao universo LGBTQIA+

A segunda edição do Macau International Queer Film Festival, dedicado à comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, pessoas transgénero, queer, intersexos e assexuais, arranca esta sexta-feira nos cinemas Emperor, no Lisboeta Macau. Com o tema “Love is the Answer”, o festival apresenta 14 filmes e cinco curtas-metragens que podem ser vistas até ao dia 6 de Abril

É já a partir desta sexta-feira que os cinemas Emperor, no Lisboeta Macau, apresentam o festival de cinema exclusivamente dedicado à comunidade LGBTQIA+, sigla utilizada para designar a comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, pessoas que são transgénero, queer, intersexos ou assexuais.

Segundo um comunicado da organização do evento, as exibições decorrem até ao dia 6 de Abril e subjugam-se ao tema “Love is the Answer” [O Amor é a Resposta]. Apresentam-se assim 14 filmes e cinco curtas-metragens, muitos deles internacionais.

As películas focam-se em “diversos temas, mostrando a natureza multifacetada da comunidade queer”, sendo também um testemunho “das infinitas possibilidades da diversidade de famílias a partir da perspectiva das pequenas casas”. Revelam-se “as lutas à margem, e as que não são realizadas, pelos indivíduos transgénero”, apresentando “as alegrias e tristezas” associadas às “histórias de amor queer”, sem esquecer “a vanguarda e liberdade dos pioneiros do cinema queer”.

Para a organização, o tema principal do festival não é apenas um slogan, mas também “uma questão de compreensão e aceitação”, pois o amor “resolve e conduz ao diálogo com a sociedade”.

Novos e clássicos

Esta sexta-feira, o festival arranca oficialmente às 20h com a exibição de “Housekeeping of Beginners”, filme que venceu o prémio “Queer Lion Award” na edição do ano passado do Festival de Cinema de Veneza.

Da autoria do aclamado realizador Goran Stolevski, o filme conta a história de Dita, uma mulher que nunca quis ser mãe, mas cujas circunstâncias de vida a levaram a criar as duas filhas das suas amigas, Mia e Vanesa, que, como grande parte das adolescentes, se mostram rebeldes e constantemente envolvidas em confusões. O filme revela o seu percurso conturbado como uma família fora do comum, na definição de valores e esperanças de cada uma das mulheres.

No sábado, 23, será exibido, a partir das 17h30, “Till the End of the Night” e “Kubi”, a partir das 20h30, na secção “Highlight Premiere” do festival.

“Kubi”, do realizador japonês Takeshi Kitano, foi desenvolvido ao longo de 30 anos, sendo que o cineasta é conhecido pela sua “violência estética”. Este trabalho baseia-se numa das mais controversas convulsões políticas do Japão, o “Incidente de Honnō-ji”, gerada pelo assassinato, em Quioto, no ano de 1582, de Oda Nobunaga, um daymio, ou poderoso senhor detentor de terras, vítima de traição.

No domingo, as exibições arrancam às 18h com “20,000 Species of Bees”, um drama espanhol dedicado ao universo transgénero que fez sucesso na estreia. Esta é a história de uma criança de oito anos que, numas férias de Verão, começa a questionar-se sobre o binómio rapaz-rapariga e sobre qual será a sua verdadeira identidade de género. A família trata-o como rapaz, mas, interiormente, esta criança começa a identificar-se como rapariga.

Às 20h30 de domingo, é hora de exibir “Blue Gate Crossing”, um regresso ao passado, por se tratar de um filme de Taiwan de 2002. Esta é uma comédia centrada sobre um adolescente no processo de definição da sua sexualidade, do rapaz que é e do amor que poderá sentir por uma rapariga.

A fechar

O último dia do festival volta a exibir “Housekeeping for Beginners”, seguindo-se “Mutt”, primeiramente exibido no dia 27. Este filme de 87 minutos, centrado nas temáticas da família, identidade, transexualidade e relações, é da autoria de Vuk Lungulov-Klotz.

“Mutt” centra-se na história de Feña, um rapaz transexual que tenta aguentar-se na caótica Nova Iorque e que, um dia, enfrenta um desafio, pois durante 24 horas recebe várias visitas de familiares com quem tem de lidar: o seu pai estrangeiro, o ex-namorado heterossexual e a sua meia-irmã de 13 anos.

“Silver Haze”, filme exibido no dia 25, segunda-feira, repete-se no dia do encerramento do “Macau International Queer Film Festival”. Tratando-se de uma produção entre a Holanda e o Reino Unido da cineasta Sacha Polak, “Silver Haze” conta o momento em que uma enfermeira, Franky, se apaixona por uma paciente em Londres. Esta paixão vai virar a sua vida do avesso.

Importa frisar que este festival, bastante recente em Macau, dá destaque este ano aos primeiros movimentos do cinema Queer e ao trabalho das realizadoras neste âmbito. Um dos exemplos é a exibição de “Murmur of Youth”, de Lin Cheng-sheng, filme integrado na secção “Portraits of Sino-Queers [Retratos de Queers Chinesas], onde se tenta ir além da emergência de temas Queer no cinema exclusivamente centrado no homem.

De frisar que este momento emergente se verificou na China e já em meados da década de 90, adquirindo o nome de “New Queer Cinema”, ganhando também contornos internacionais. Esta era uma época em que havia ainda “poucos filmes em chinês dedicados a contar histórias Queer”.

O cartaz do festival apresenta também a secção “Realizador em Foco”, tendo sido escolhido o nome de Barbara Hammer, realizadora norte-americana conhecida pelo seu trabalho experimental que alterou perspectivas mais tradicionais de trabalhar a imagem em ligação com o universo Queer.