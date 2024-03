O desporto na RAEM

Os resultados do desporto na Região Administrativa Especial de Macau-RAEM, apesar do esforço dos atletas ou desportistas não têm sido exemplares em comparação com o seu congénere de Hong Kong ou noutras paragens da região.

A isto se deveu, segundo os analistas, por factores alheios aos seus praticantes em virtude de ausência de condições de vária ordem e, nomeadamente, por faltam de espaços para a sua prática, de técnicos altamente qualificados e, acima de tudo, do apoio do governo local.

Não se percebe bem o porquê da ausência de apoios aos atletas, nem se compreende por que ainda não definiram uma estratégia orientada para a melhoria do desporto a todos os níveis, quando o senhor Presidente da República Popular da China manifestou, publicamente, que havia necessidade de desenvolver o desporto na RPC e, com isso, assistimos a uma melhoria significativa das estruturas em todo o continente chinês para a prática do desporto de toda a ordem.

Infelizmente, tal não teve correspondência na RAEM pois, não se constatou durante estes últimos quinze anos quaisquer melhorias em termos de construção de novas instalações desportivas dignas de registo, excepção ao complexo existente em Mong-Há que apesar de ser bonito ainda é insuficiente para a prática de desporto de alta competição.

Para além do desporto “Wushu” (arte marcial chinesa) que soube honrar a RAEM nas competições de alto nível mais nenhum outro desporto teve qualquer mérito digno de registo e, a isto, se deveu a falta de apoio material aos atletas bem como de instalações para a sua prática ou treino.

Temos, neste momento, uma oportunidade única de poder aproveitar o espaço deixado pelo fecho do Canídromo que está situado numa zona da cidade onde todos podem ter acesso sem grandes deslocações. Cremos que naquele espaço poder-se-á projectar um outro complexo desportivo para a prática das mais variadas modalidades, como sendo, o futebol e, em recinto fechado, o voleibol, basquetebol, andebol, futsal, badminton, entre outras. No mesmo complexo deverá haver um Centro de Medicina Desportiva equipado com piscina, alojamento para estágios de atletas, zonas de restauração e necessariamente um auto-silo para as viaturas de toda a espécie.

Um investimento desta natureza irá certamente colher os seus frutos a médio prazo e, com isso, honrará o nome da RAEM como está acontecendo na nossa vizinha cidade de Hong Kong que nos últimos anos tem conseguido excelentes resultados precisamente por que compreenderam, os seus dirigentes, que o Desporto não deixa de ser uma vertente importante para um Pais ou cidade.

O espaço físico para o referido complexo desportivo já existe assim como não faltam verbas para o efeito, por isso, ouso-me propor ao senhor Chefe do Executivo para ponderar seriamente a presente proposta.