SJM | Prejuízos cresceram quase 62% no primeiro semestre

A SJM Holdings registou um prejuízo de 295 milhões de dólares de Hong Kong (HKD) no primeiro semestre deste ano, em parte devido à quebra de 20,8 por cento das receitas líquidas face ao mesmo período do ano passado.

Segundo os resultados divulgados ontem pela empresa, o prejuízo do primeiro semestre de 2026 aumentou 61,7 por cento em relação ao nível de 182 milhões de HKD do primeiro semestre de 2025. Também a receita líquida do jogo caiu 22,5 por cento, para um total de 10,56 mil milhões de HKD.

No entanto, o EBITDA ajustado, que mede a rentabilidade operacional das empresas, registou um ligeiro aumento de 3,3 por cento, para 1,7 mil milhões de HKD, com a margem a subir 3,5 pontos percentuais, para 14,7 por cento. Também a quota de mercado que o grupo detém na indústria diminuiu 3,1 pontos percentuais, para 9,8 por cento.

Nos primeiros seis meses do ano, as receitas do Grand Lisboa Macau foram de 4,01 mil milhões de HKD, com a receita bruta de jogos a crescer 7,1 por cento em termos homólogos, para 3,8 mil milhões de HKD. No entanto, os resultados operacionais registaram uma ligeira descida, passando de 863 milhões de HKD em 2025 para 860 milhões de HKD na primeira metade deste ano.

Já o Grand Lisboa Palace, registou receitas no primeiro semestre de 3,9 mil milhões de HKD, enquanto a receita bruta de jogo subiu 12,9 por cento, para 3,3 mil milhões de HKD. O resultado operacional, no entanto, diminuiu de 82 milhões de HKD para 22 milhões de HKD.