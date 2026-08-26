Dengue | Período de risco leva a combate à proliferação de mosquitos

Macau está neste momento a atravessar o período de maior risco de transmissão da febre de dengue e da febre de chikungunya, motivo pelo qual um grupo de trabalho interdepartamental tem focado a eliminação de fontes de proliferação do mosquito responsável pela transmissão da febre.

Como tal, residentes oram mobilizados para trabalharem em conjunto com as autoridades “na implementação de medidas preventivas a nível comunitário, incluindo a eliminação da água estagnada e a prevenção de infestações por mosquitos”.

De acordo com os dados oficiais, o índice de propagação de mosquitos foi de 41,6 por cento em Julho, o que os Serviços de Saúde indicam significar que o mosquito Aedes albopictus está activo.

Desde Julho, os Serviços de Saúde procederam, pelo menos, três a quatro vezes por mês, à eliminação de mosquitos nos locais com maior incidência de queixas de higiene. Foram também reforçadas as inspecções e eliminações das fontes de proliferação de mosquitos nos bairros comunitários, nomeadamente em terrenos devolutos. Até Julho deste ano, foram realizadas 8.930 inspecções a fontes de proliferação.

Para reduzir o problema de mosquitos, os Serviços de Saúde levaram a cabo 1.922 acções de eliminação química de mosquitos em 130 pontos negros de higiene e nas zonas com risco de casos de duas febres em Macau. Por outro lado, o Instituto para os Assuntos Municipais responsabiliza-se pela eliminação mensal de mosquitos em parques, zonas de lazer e cemitérios municipais de Macau.