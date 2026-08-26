Grand Lisboa Palace acolhe edição 2026 do Fortune Leaders Forum

O empreendimento Grand Lisboa Palace, no Cotai, será palco da edição deste ano do Fortune Leaders Forum, a 8 de Setembro. Segundo um comunicado, o evento “reúne os principais executivos, especialistas em inovação e decisores globais”. Incluem-se também empresários que constam na lista Fortune 500, ligados a sectores como negócios, finanças, viagens, área de cuidados de saúde e outros.

Num evento que conta com a presença de Daisy Ho, directora-executiva da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), concessionária que detém o Grand Lisboa Palace, pretende-se “explorar a agenda empresarial global em constante evolução, num contexto de transformação impulsionada pela Inteligência Artificial e de mudanças geopolíticas”.

O tema da edição deste ano do Fortune Leaders Forum é “Liderança na Era da Convergência e da Complexidade”, centrando-se nas “questões que os líderes têm de enfrentar no actual ambiente empresarial”, nomeadamente “geopolítica, incerteza económica, transformação organizacional e as dinâmicas em constante mudança que moldam a tomada de decisões em tempo real”.

Da IA à Grande Baía

Outros oradores presentes no painel de conferências, a 8 de Setembro, são David Mann, economista-chefe para a região da Ásia-Pacífico da Mastercard e Serene Nah, directora-executiva e chefe para a região da Ásia-Pacífico da Digital Realty, empresa americana com sede em Austin especializada na gestão de centros de dados.

Um dos painéis matinais do Fórum intitula-se “The Global Economy: Signals for the Year Ahead”, com Andrew Staples, co-presidente do Fortune Leaders Forum e Louis-Vincent Gave, dirigente da Gavekal, empresa do sector financeiro de Hong Kong.

Destaque ainda para o painel “New Strategies for Growth: Walmart’s Next 30 Years in China”, que analisa a presença desta empresa americana no país, e que vai contar com os testemunhos de Christina Zhu, presidente e CEO da Walmart China, e Lee Williamson, co-presidente do Fortune Leaders Forum.

Não faltam painéis sobre as repercussões da inteligência artificial nos domínios económico e financeiro, ou ainda sobre o poder da tecnologia nestas áreas. É o caso de “Paying it Forward: What’s Next in Digital Finance?”, com foco na mudança para a moeda digital no continente asiático, e que conta com apresentação de Fang Wang, directora-executiva da Shanghai Fortune China.

O projecto da Grande Baía será também analisado em “The GBA Decade: Opportunity, Innovation and Global Impact”, com o contributo de Edward Au, partner da consultora Deloitte China, e Alex Che Weng Keong, presidente da direcção do Instituto de Promoção do Comércio e Investimento (IPIM).