Gastronomia | EL&N Deli & Bakery abre portas no Mercado Kam Pek

Pão, pastelaria e café. Eis os produtos pelos quais é conhecido o EL&N Deli & Bakery, novo espaço gastronómico a funcionar no Mercado Kam Pek, bem no coração de Macau, e que está também de portas abertas no Grand Lisboa Palace. Ambos os espaços estão sob alçada da operadora de jogo Sociedade de Jogos de Macau (SJM).

Segundo um comunicado, o que se apresenta ao público é “um novo conceito de padaria e bebidas” com ligação à área do Life&Style, tendo em conta a decoração do espaço e o formato de funcionamento. O negócio tem localização central na Avenida de Almeida Ribeiro.

“Situado no centro histórico de Macau, o Mercado Kam Pek tornou-se um animado centro de gastronomia contemporânea, juntando conceitos inovadores num dos bairros mais característicos do território. A EL&N Deli & Bakery proporciona um sítio convidativo de paragem depois de explorar a ‘San Ma Lo’ e ruas circundantes, seja para saborear um doce acabado de sair do forno ou para levar algo prático”, no formato take-away, pode ler-se.

A marca traz dois produtos “criados em exclusivo” para Macau, como é o caso do “EL&N Deli Special Pineapple Bun with Butter”, ou seja, o tradicional pão com crosta, barrado a manteiga, e que é típico de Hong Kong. Apresenta-se ainda o cheesecake de San Sebastián, estando também disponível uma selecção de “bebidas exclusivas” enlatadas e prontas a levar.

Fundada em Londres em 2017 por Alexandra Miller, a EL&N passou de um café em Mayfair a “fenómeno global de estilo de vida com um público fiel”. A SJM procura, com esta nova abertura, apostar na diversidade de locais gastronómicos e de oferta, é referido na mesma nota.