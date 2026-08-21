Seul | China pede “paz e coexistência” entre as duas Coreias

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês sublinhou quarta-feira esperar que as duas Coreias possam encontrar “oportunidades para a paz e a coexistência”, numa reunião em Seul com o homólogo sul-coreano.

“Esperamos que ambos os países (…) possam avançar gradualmente no sentido de oportunidades para a paz e a coexistência (…) para que se alcance uma estabilidade e um desenvolvimento duradouros na península coreana”, afirmou Wang Yi, em declarações antes da reunião com Cho Hyun, recolhidas pela agência de notícias sul-coreana Yonhap.

O ministro dos Negócios Estrangeiros sul-coreano, por seu lado, afirmou que o Governo da Coreia do Sul vai continuar a procurar a paz e a desnuclearização da península coreana, e manifestou esperança de que o desenvolvimento das relações entre Seul e Pequim contribua também para estabilizar a situação na região.

Wang chegou quarta-feira de manhã a Seul para uma visita de dois dias, durante a qual se espera que se reúna também com o Presidente sul-coreano, Lee Jae Myung.

A visita surge na sequência da já realizada no início do ano a Pequim por Lee, o primeiro líder sul-coreano a visitar a China nos últimos seis anos, um período marcado por frequentes atritos políticos e comerciais entre ambas as nações.

Durante esse encontro, Lee reuniu-se com o homólogo chinês, Xi Jinping, que afirmou que a China e a Coreia do Sul, enquanto “amigos e vizinhos”, devem “visitar-se com maior frequência, manter intercâmbios regulares e reforçar a comunicação”.

Da mesma forma, sublinhou que Pequim “sempre atribuiu grande importância às relações com a Coreia do Sul” no âmbito da política de vizinhança.