Comediante faz piada sobre Partido e espectáculos são cancelados

Os espectáculos de Guo Degang foram cancelados e o comediante de stand-up, um dos mais conhecidos da China, está sob investigação oficial depois de ter feito piadas sobre uma canção do Partido Comunista Chinês.

Guo Degang foi acusado de violar a moral pública depois de ter improvisado a sua própria letra para uma famosa canção revolucionária durante uma actuação em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), em 24 de Julho.

De acordo com uma queixa apresentada por um membro do público e posteriormente publicada pelo meio de comunicação chinês The Paper, o comediante foi acusado de “distorcer e vulgarizar uma obra revolucionária clássica” e de “violar a moral pública e os padrões de conduta aceites”.

A canção original, composta em 1956, homenageia os soldados que combateram as forças japonesas durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). A letra original diz: “O sol está prestes a pôr-se no Oeste, tudo está calmo no lago Weishan”. Guo alterou a segunda linha para dizer, em vez disso, “tudo está calmo na Cidade Proibida”, apresentando a adaptação num estilo cómico.

No dia 11 de Agosto, o Gabinete Municipal de Cultura e Turismo de Wuhan lançou uma investigação oficial sobre o assunto. “Embora o espectáculo tivesse obtido a autorização legal necessária, os segmentos da canção adaptada por Guo Degang não foram incluídos na documentação submetida para aprovação, o que é suspeito de violar o Regulamento sobre a Administração de Espectáculos Comerciais”, refere uma carta de resposta, citada pelo The Paper.

Actuação em Macau

Guo encontrava-se a meio de uma digressão nacional que assinalava o 10.º aniversário do seu grupo de teatro. No entanto, um espectáculo agendado para 15 de Agosto em Xi’an, na província de Shaanxi, foi cancelado, e outro que teria lugar neste fim de semana em Yantai, província de Shandong, também foi anulado, de acordo com a plataforma de bilheteira Damai.

A Damai informou os detentores de bilhetes de que os cancelamentos se deviam a “questões relacionadas com o local” e que “os detentores de bilhetes serão reembolsados automaticamente”. De destacar que o comediante já actuou em Macau, no Venetian Theatre, em 2017, ao lado de Yu Qian, no espectáculo intitulado “De Yun She World Tour Macao”.

Esta não é a primeira vez que um comediante é alvo de suspensão ou de sanções: em 2023 o comediante chinês Li Haoshi foi multado em 14,7 milhões de yuan depois de ter utilizado uma frase do Presidente Xi Jinping, associada ao exército chinês, ao contar uma história sobre dois cães vadios.

Depois de a piada ter suscitado a ira das autoridades, Li pediu desculpa. No entanto, foi proibido de actuar por tempo indeterminado e, desde então, não voltou a ser visto em público.