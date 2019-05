Ricardo Araújo Pereira vem a Macau no âmbito das comemorações de Junho, mês de Portugal. O humorista vai apresentar o espectáculo, “Uma conversa sobre assuntos”, a 29 de Junho no Auditório da Torre de Macau. A notícia foi avançada hoje na apresentação do programa oficial das comemorações do 10 de Junho.

A entrada para o espectáculo é gratuita, mas os interessados necessitam de levantar bilhetes, por questões de logística, a partir de 3 de Junho, junto do IPOR.