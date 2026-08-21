China quer aprofundar laços com Hungria após posse de Baka como Presidente

O Presidente chinês manifestou quarta-feira a vontade de aprofundar as relações e a cooperação com a Hungria, na sequência da posse do homólogo pró-europeu András Baka.

Xi Jinping enviou uma mensagem de felicitações a Baka, que assumiu formalmente quarta-feira de manhã a chefia do Estado húngaro, na qual garantiu atribuir “grande importância” ao desenvolvimento das relações entre ambos os países, noticiou a agência oficial de notícias chinesa Xinhua.

O líder chinês mostrou-se disposto a trabalhar com o novo Presidente para “aprofundar a confiança política mútua e a cooperação prática” e continuar a desenvolver a parceria estratégica entre Pequim e Budapeste.

Baka, de 73 anos, tinha sido eleito a 11 de Agosto pelo Parlamento húngaro, com o apoio da maioria absoluta do partido conservador e europeísta Tisza, liderado pelo primeiro-ministro, Péter Magyar.

A escolha de Baka insere-se no processo impulsionado pelo novo Governo para afastar das instituições figuras ligadas ao ex-primeiro-ministro Viktor Orbán, cujo Executivo manteve durante anos uma das relações mais estreitas com a China entre os países da União Europeia (UE).

Sob a liderança de Orbán, no poder durante 16 anos, Budapeste promoveu uma política de “abertura para Leste”, destinada a estreitar laços com potências como a China e a Rússia, e apresentou-se como uma ponte entre Pequim e a Europa, mantendo simultaneamente posições críticas em relação a algumas das políticas de Bruxelas face ao gigante asiático.

A Hungria opôs-se aos direitos aduaneiros europeus sobre os veículos eléctricos chineses e atraiu investimentos significativos de empresas como a CATL e a BYD nos sectores das baterias e do automóvel.

Depois da vitória eleitoral de Magyar em Abril, Pequim já tinha manifestado a vontade de reforçar os laços com o novo Governo, enquanto Baka tem defendido, desde a eleição, o carácter europeu da Hungria.