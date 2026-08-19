Ilhas Curilas | China apoia Rússia na disputa com Japão

China / ÁsiaIlhas Curilas | China apoia Rússia na disputa com Japão Hoje Macau - 20 Ago 2026 A China apoiou ontem as críticas da Rússia ao Japão no âmbito da disputa pelas ilhas Curilas e voltou a acusar a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, de procurar “acelerar a remilitarização” do país. Em conferência de imprensa, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Lin Jian, afirmou que Pequim concorda com as recentes declarações do chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, que criticou a reacção de Tóquio à visita do Presidente russo, Vladimir Putin, às ilhas Curilas. Lavrov tinha apelado ao respeito pela ordem internacional estabelecida após a Segunda Guerra Mundial, posição que recebeu agora o apoio das autoridades chinesas. Lin acusou Takaichi de se recusar a reflectir sobre o passado militarista japonês, de tentar “encobrir a invasão japonesa da China” e de procurar “abandonar o pacifismo”, contornando as restrições estabelecidas pela Constituição japonesa e pela ordem internacional do pós-guerra. Pequim apoiou também a referência de Lavrov às chamadas cláusulas dos “Estados inimigos” incluídas na Carta das Nações Unidas após a Segunda Guerra Mundial, defendendo que recordar estas disposições contribui para preservar os resultados do conflito e a ordem internacional estabelecida posteriormente. A troca de acusações surgiu depois de Putin ter visitado, na quinta-feira, Iturup, a maior das quatro ilhas Curilas do Sul reivindicadas pelo Japão, que designa o arquipélago como Territórios do Norte. Takaichi classificou a visita do chefe de Estado russo como “absolutamente inaceitável” e Tóquio apresentou um protesto formal junto de Moscovo. A Rússia respondeu convocando o embaixador japonês e reiterando na terça-feira que considera inviolável a sua soberania sobre as ilhas, incorporadas pela antiga União Soviética no final da Segunda Guerra Mundial. A disputa territorial impede há décadas que Rússia e Japão assinem formalmente um tratado de paz relativo ao fim daquele conflito.