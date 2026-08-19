China | Casamento podem ser registados em bancos e estações de metro

Casais na China já podem registar casamentos em bancos, estações de metro, festivais de música e barcos, numa iniciativa para incentivar o casamento e combater a queda da taxa de natalidade, avança a imprensa local.

A cidade de Tianjin (norte) estabeleceu uma parceria com o Banco Postal de Poupança da China para lançar o primeiro posto de registo de casamento do país no interior de uma agência bancária.

A medida, implementada em 06 de Agosto, e noticiada pelo portal China Business Network, tornou-se um dos temas mais comentados nas redes sociais chinesas. A capital da província de Anhui (leste), Hefei, criou o primeiro posto de registo de casamento do país dentro de uma estação de metro.

Desde a abertura, em 2024, 5.700 casais registaram o matrimónio na estação de metro chamada Xingfuba, que significa “barragem da felicidade”. As restrições geográficas foram eliminadas ao abrigo do novo regulamento sobre o Registo de Casamento, que entrou em vigor em Maio de 2025.

Em Pequim, a partir de Maio, foram abertos três postos de registo de casamento ao ar livre: a Área Cénica de Turismo Cultural do Grande Canal, o parque Jinghua Manfuyuan e o Grande Canal. O China Business Network noticiou também que, no Dia dos Namorados Chinês de 2025, 20 casais registaram o casamento na Shanghai Tower, o edifício mais alto do mundo, na capital financeira da China, Xangai.

Em cidades como Urumqi (noroeste), Ningbo (leste), Chengdu e Dali (sudoeste), as autoridades locais “instalaram stands directamente em festivais de música para prestar serviços de registo de casamento no local”, referiu o portal.

Em 2025, a população da China caiu pelo quarto ano consecutivo, com a taxa de natalidade a atingir um mínimo histórico. Os nascimentos registados caíram para 7,92 milhões em 2025, contra 9,54 milhões em 2024, o valor mais baixo desde que os registos começaram, em 1949, segundo o Instituto Nacional de Estatística chinês.