Taiwan | Parlamento aprova orçamento para 2026 após atraso recorde

O parlamento de Taiwan, controlado pela oposição, aprovou, após um atraso recorde de 266 dias, o orçamento geral do Governo para 2026, que inclui um programa de drones para reforçar as defesas da ilha.

O orçamento final, aprovado na sexta-feira, autoriza gastos de 2,98 biliões de dólares de Taiwan (80,5 mil milhões de euros, avançou a agência de notícias estatal taiwanesa CNA. O documento destina 63,4 mil milhões de dólares de Taiwan (1,71 mil milhões de dólares) para o desenvolvimento e aquisição de equipamento para a indústria de drones.

O Governo enviou a proposta de lei orçamental para o parlamento em 31 de Agosto de 2025, com uma previsão inicial de gastos de 3,03 biliões de dólares de Taiwan (81,9 mil milhões de euros), mas a aprovação foi atrasada por disputas entre o partido no poder e a oposição.

A proposta inicial previa 949,5 mil milhões de dólares taiwaneses (25,4 mil milhões de euros) para a Defesa, equivalentes a 3,32 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) taiwanês no momento em que a estimativa foi feita.

Este último aumento insere-se no objectivo do líder da ilha, William Lai Ching-te, de continuar a elevar a despesa em Defesa ano após ano até atingir 5 por cento do PIB em 2030. De acordo com a CNA, as normas exigiam que a proposta de orçamento fosse ratificada até ao final de Novembro, tornando este o orçamento que mais demorou a ser aprovado no parlamento na história de Taiwan.

O orçamento geral de 2026 foi aprovado poucos dias antes da apresentação do projecto de lei orçamental para 2027 pelo gabinete, prevista para 20 de Agosto.