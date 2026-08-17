Despesas com cartões de crédito abrandam no segundo trimestre

As despesas com cartões de crédito abrandaram no segundo trimestre, caindo 4,3 por cento face aos três meses anteriores para 6 mil milhões de patacas, segundo dados bancários oficiais divulgados na sexta-feira.

Apesar da descida no valor total, o volume de operações aumentou, com os titulares de cartões a realizarem 14,3 milhões de transacções, mais 5,7 por cento em termos trimestrais. O limite global de crédito concedido pelos bancos emissores locais subiu ligeiramente 0,5 por cento, fixando-se em 51,4 mil milhões de patacas no final de Junho.

A dívida em aberto somava 2,7 mil milhões de patacas, dos quais 768,6 milhões de patacas correspondiam a saldos renovados, representando 28,6 por cento do total.

A qualidade do crédito registou uma ligeira melhoria, com a taxa de incumprimento — que mede pagamentos em atraso superiores a três meses em relação ao total de recebíveis — a recuar para 2,6 por cento no final de Junho, contra 2,7 por cento em Março.

Os adiantamentos em numerário totalizaram 147,0 milhões de patacas no segundo trimestre, equivalendo a 2,4 por cento do volume global de operações com cartões de crédito. Os reembolsos, incluindo juros e comissões, caíram 9,2 por cento em termos trimestrais, para 5,9 mil milhões de patacas. Entretanto, as transacções com cartões de débito (excluindo levantamentos) atingiram 422,8 milhões de patacas, distribuídas por 1,9 milhões de operações no mesmo período.

Telefone e carteira

No domínio dos pagamentos móveis locais, o valor das transacções, no segundo trimestre de 2026, foi de 8,7 mil milhões de patacas, correspondendo a um acréscimo de 3 por cento face ao trimestre anterior. O número de operações aumentou 9,7 por cento, tendo atingido 106,1 milhões de transacções. O valor médio por transação foi de 82,2 patacas.

As autoridades financeiras sublinharam que os pagamentos móveis processados através de instituições de Macau incluem tanto operações locais como transfronteiriças. As transacções efectuadas por aplicações móveis ligadas a cartões bancários emitidos em Macau são contabilizadas simultaneamente nas métricas de pagamentos móveis e de operações com cartões.