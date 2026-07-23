Luís Represas morreu ontem aos 69 anos

O cantor Luís Represas, que integrava os Trovante, morreu ontem aos 69 anos vítima de doença prolongada, de acordo com a agência que o representava.

O cantor Luís Represas comemorava este ano os 50 anos de carreira, divididos entre os Trovante e a solo, tendo actuado em Março com a banda no MEO Arena, em Lisboa, e no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Em 2005, foi distinguido pelo Estado Português com a Ordem de Mérito – grau de Comendador.

O músico actuou, em nome próprio, em Macau, no ano de 2013, no âmbito das comemorações do 10 de Junho – Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas, tendo destacado à Lusa a portugalidade que ainda se sentia no território, anos depois de ter actuado nas cerimónias da transferência da administração portuguesa de Macau, em 1999.

“Pouco falei e pouco se fala dessa sensação de pôr a chave à porta e fechá-la. Eu, o Rão Kyao e a Chen Jun Hua vimos a sala esvaziar-se e as pessoas a saírem pelo palco. Houve sensação enorme de nostalgia e de vazio à medida que as pessoas iam saindo”, contou.

Luís Represas acrescentou, na altura, que “havia aqui qualquer coisa que estava a emperrar aquilo que podia ser este novo território”.

“13 anos depois chego aqui e fiquei completamente perdido. Não é de todo o Macau que eu conheci. É se eu for outra vez lá para dentro e de repente começo a reconhecer coisas, mas há grandes alterações”, explicou ao salientar que “parece que estava tudo debaixo do chão à espera que saíssemos para vir tudo cá para cima”, acrescentou.

O cantor disse ter sentido em Macau a existência de “uma eternidade da história e uma eternidade da cultura” portuguesa que espera que se preservem.

“Em termos de portugalidade, de Camões e das comunidades continua em Macau a sentir-se esse lado bom da saudade. O nosso maior poeta andou por aqui, a nossa língua continua a andar por aqui e a nossa história e a nossa presença no Oriente continuam e poderão passar ainda mais por aqui”, afirmou.

A voz dos êxitos

Luís Represas nasceu em 1956 e foi um dos mais conhecidos nomes da música portuguesa, tendo ficado para sempre ligado ao grupo Trovante, que ajudou a criar em 1976 e que deixou também uma marca no panorama musical português.

Decidiu dedicar-se a uma carreira a solo em 1992, tendo gravado êxitos como “Timor”, “Feiticeira” e “Perdóname”. De nome completo Luís Paulo Fontes Represas, comprou a sua primeira guitarra com 13 anos e no verão de 1976, em Sagres, criou os Trovante com o seu irmão, João Represas, e os músicos Manuel Faria, João Gil e Artur Costa. Luís Represas deu voz aos êxitos dos Trovante, como “125 Azul”, “Timor”, “Xácara das Pretas” e “Amor de Índio”, entre tantos outros. Separados em 1992, os Trovante voltaram a subir aos palcos em 1999 e, mais recente, com os dois concertos realizados este ano, que esgotaram.