Mercados municipais | Abertos concursos para 14 bancas

O Instituto para Assuntos Municipais anunciou ontem a abertura de concursos de 14 bancas nos centros de comida dos mercados de S. Lourenço, Patane, Horta da Mitra e Iao Hon. No fim do mês serão realizadas três sessões de esclarecimento para interessados e possíveis candidatos

O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) abriu ontem concursos públicos para 14 bancas no Centro de Comidas do Edifício de Vendilhões do Iao Hon, no Centro de Comidas do Mercado de S. Lourenço, no Centro de Comidas do Patane e no Mercado da Horta da Mitra, com a missão de introduzir um novo dinamismo nos mercados públicos, “responder às solicitações da sociedade e assegurar o uso eficaz dos recursos públicos”.

Os interessados no concurso podem entregar até 20 de Agosto as suas propostas, mas, entretanto, o IAM irá realizar, entre 30 e 31 de Julho, três sessões de esclarecimento no Centro de Actividades do Patane.

No centro de comidas do Mercado do Bairro do Ian Hon já está em concurso quatro bancas, enquanto no centro de comidas do Mercado de S. Lourenço estão disponíveis cinco bancas. No Mercado do Patane vai a concurso o espaço para uma banca para comidas prontas.

Por seu turno, no Mercado da Horta da Mitra vão estar em concurso quatro bancas, uma para a venda de peixe e três para refeições ligeiras. Neste caso, o IAM salienta que os espaços públicos do mercado serão optimizados e a zona de refeições aumentada “na expectativa de proporcionar aos consumidores do bairro uma experiência mais diversificada”.

Do que estamos a falar

As bancas disponíveis têm áreas úteis entre 6,5 e cerca de 13 metros quadrados, com a excepção de uma banca no Centro de Comidas do Patane, que tem uma área de 17,2 metros quadrados.

Em relação às sessões de esclarecimento, o IAM informa que estas se destinam a ajudar os concorrentes a compreenderem melhor a forma correcta de preencher o boletim de candidatura para o concurso, assim como para elaborar a proposta.

No dia 30 de Julho, serão organizadas duas sessões de esclarecimento, uma às 15h30 e outra às 19h30, enquanto no dia seguinte a sessão começa às 11h, sempre no Centro de Actividades do 9.º piso do Mercado do Patane. Os interessados podem inscrever-se através da “Conta única de acesso comum”.

Entre os critérios de avaliação, as autoridades vão valorizar a estratégia de operação (que conta 50 por cento), a experiência do concorrente (25 por cento), a diversidade da tipologia de mercadorias (15 por cento), enquanto horário diário e conveniência de pagamentos valem 5 por cento cada.

Os concorrentes têm de prestar pagar 5 mil patacas de caução provisória para participar no concurso público.