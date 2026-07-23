Jogo | Grupo Estoril-Sol tem de pagar 37 milhões de euros

O Estado português está a exigir ao grupo Estoril-Sol, ligado ao já falecido empresário Stanley Ho, o pagamento de 37 milhões de euros. Segundo o jornal Público, a entidade reguladora do jogo no país está a exigir ao grupo o pagamento desse montante que diz respeito a alegados valores remanescentes de contrapartidas anuais que estarão em dívida, e que o grupo já veio contestar.

“Em Maio de 2026, o Serviço de Regulação e Inspecção de Jogo (SRIJ) dirigiu à Varzim Sol o pedido de que a mesma procedesse ao pagamento de valores remanescentes de contrapartidas anuais relativas aos exercícios de 2022 a 2026 (este, quanto ao primeiro quadrimestre), alegadamente em dívida num valor total de 36.883.109,42€”, lê-se no relatório e contas de 2025.

Diz ainda a empresa que foi solicitado ao regulador “um conjunto de esclarecimentos que, na data do presente relatório, não foram ainda prestados”. “O grupo mantém o entendimento, fundado no aconselhamento jurídico independente e especializado que obteve, de que esta solicitação não tem justificação legal ou contratual”, é ainda referido. O grupo enfrenta actualmente um processo de reestruturação, mantendo as operações relativas aos casinos do Estoril e de Lisboa, mas tendo desistido da concessão do casino na Póvoa do Varzim.