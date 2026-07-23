Oficinas Navais | Concerto de Martin Taylor em Agosto

As Oficinas Navais nº 2, na zona da Barra, preparam-se para receber sonoridades jazz no evento “Legendary Jazz Guitar Night”, a 5 de Agosto. O conhecido guitarrista Martin Taylor sobe ao palco ao lado de músicos locais e da região, como é o caso de Eugene Pao, tido como pioneiro na divulgação do jazz em Hong Kong

O festival “Barra Slow Fest” traz uma nova iniciativa cultural à zona da Barra. Trata-se do evento “Legendary Jazz Guitar Night”, que a 5 de Agosto conta com o conhecido guitarrista Martin Taylor, que vai actuar com músicos locais. É o caso de Eugene Pao, natural de Hong Kong, tido como um dos percursores deste género musical na região vizinha; bem como Hon Chong Chan, natural de Macau, que sobe ao palco com o seu quarteto.

O concerto acontece entre as 18h30 e as 20h30 e integra a digressão mundial que o músico inglês, nascido em Harlow, Reino Unido, em 1956, está a levar a vários países e regiões. O espectáculo é organizado pelo Centro de Desenvolvimento do Distrito e, segundo um comunicado, “ao ter como pano de fundo a histórica zona ribeirinha da Barra, este concerto promete ser uma fusão encantadora de música com o espírito de ‘slow living'”, ou seja, promovendo uma forma de estar mais tranquila e em contacto com a natureza e o meio ambiente envolvente.

Segundo a organização, Martin Taylor “é amplamente considerado um dos maiores expoentes mundiais do jazz a solo e da guitarra num estilo ‘fingerstyle'”, tendo actuado com outros músicos bastante conhecidos do grande público, como é o caso de Stephane Grappelli, Chet Atkins, Bill Wyman, George Harrison, Dionne Warwick, Sacha Distel, Bryn Terfel e Jamie Cullum.

O estilo “fingerstyle” consiste em tocar a melodia, harmonia e o ritmo em simultâneo apenas com os dedos e sem uso da palheta, o que exige um elevado domínio da técnica musical. Martin Taylor foi sempre um autodidacta na música, tendo começado a tocar aos quatro anos.

Com 15 anos deixou a escola para se dedicar à música de forma profissional, tendo realizado inúmeras digressões e gravações entre os anos de 1979 e 1990 com a “lenda” do violino de jazz Stéphane Grappelli.

Martin Taylor “é conhecido pela sua notável técnica de ‘fingerstyle’ a solo, entrelaçando na perfeição elementos como a melodia, harmonia e linhas de baixo” que soam como uma composição completa.

Com uma carreira que abrange cinco décadas e mais de 100 gravações no seu currículo, recebeu uma nomeação para os Grammy, detém o recorde de 14 British Jazz Awards e foi nomeado MBE [Member of the Order of the British Empire] pela Rainha Isabel II, já falecida, em 2002, pelos serviços que prestou ao jazz.

Estrelas locais

No palco do Barra Slow Fest actua, como convidado principal, Eugene Pao, considerado “um dos guitarristas de jazz mais emblemáticos de Hong Kong, combinando o jazz tradicional com o contemporâneo”. Eugene é, actualmente, um nome “activo no cenário internacional”, tendo actuado “com lendas como Herbie Hancock e lançado vários álbuns aclamados”.

É hoje “amplamente considerado um pioneiro da cena jazzística de Hong Kong”, sobretudo desde que regressou ao território vizinho depois de estudos feitos nos EUA. Já gravou com nomes fundamentais do jazz como o Eddie Gomez, Jimmy Witherspoon e o saxofonista Michael Brecker.

Por sua vez, Hon Chong Chan “é um renomado guitarrista de jazz de Macau”, que estudou em Nova Iorque e Pequim. Até à data lançou dois discos, “Travelling Coffee”, em 2020, considerado “o primeiro disco de jazz alguma vez produzido em Macau”; e, mais recentemente, “Stream”, editado em 2025.

Os bilhetes para este concerto estão em pré-venda a um preço de 150 patacas até ao dia 31 de Julho. Depois dessa data, o preço é de 200 patacas, incluindo uma bebida e um bolo. Os bilhetes vendem-se online através do website do Centro de Desenvolvimento do Distrito (DDC, na sigla inglesa).

O Barra Slow Fest é um evento que começou a realizar-se no ano passado e que visa revitalizar a zona da Barra com iniciativas culturais e criativas. Em Maio deste ano decorreu a segunda edição, que deu destaque ao património cultural e à cultura do chá.