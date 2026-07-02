Função Pública | ATFPM em Seul para reunião de organização internacional

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A Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) está desde ontem na capital da Coreia do Sul para participar na reunião anual sub-regional da Ásia Oriental da Public Services International (PSI), organização sindical global que congrega associações de trabalhadores da função pública de cerca de 160 países.

Segundo um comunicado divulgado ontem pela ATFPM, “durante os dois dias de trabalhos, estão a ser abordadas questões como a precarização dos direitos laborais, a qualidade e as condições nos locais de trabalho, os fenómenos de migração e emigração de trabalhadores, bem como a segurança no trabalho”.

Durante a reunião, Pereira Coutinho afirmou que em Macau “os direitos dos trabalhadores da função pública estão devidamente protegidos pela legislação da RAEM”, e que a ATFPM “mantém um diálogo profícuo com o Governo nas matérias de alteração legislativa sobre os direitos e deveres dos funcionários públicos.” Já Rita Santos destacou “o grande aperfeiçoamento das leis que defendem os direitos das mulheres em Macau após o estabelecimento da RAEM”.

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Jorge
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2 Jul 2026 11:52

Jogadas vigaristas na política referem-se ao uso de artimanhas retóricas e desinformação para manipular o eleitorado, geralmente substituindo o debate de ideias por promessas impossíveis ou teorias da conspiração. Esse comportamento utiliza estratégias sistemáticas para desviar o foco de problemas reais.  As principais táticas utilizadas incluem: Apelos Emocionais e Espantalhos: Foco em temas barulhentos e polarizadores para excitar a fúria dos incautos, mobilizando o eleitorado mais pelo medo e pela raiva do que por propostas concretas. Promessas de Soluções Mágicas: Oferta de fórmulas fáceis e rápidas para problemas estruturais e complexos, onde o objetivo principal é obter engajamento e apoio financeiro ou eleitoral. Desinformação… Ler mais »

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