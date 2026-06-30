Irão | Suspensão de ataques, mas Teerão nega reuniões marcadas

Teerão e Washington aceitaram ontem suspender temporariamente qualquer ataque e planeiam reunir-se no Qatar, na terça-feira (30), para tentar resolver os diferendos em torno do estreito de Ormuz, noticiou o portal de notícias norte-americano Axios.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou, na Truth Social, que o “Irão solicitou uma reunião”, agendada para hoje em Doha. No entanto, Teerão já tinha negado a existência de reuniões com os EUA marcadas para esta semana. “Decidimos parar todas as actividades [militares]”, informou o Axios, citando um responsável norte-americano que não foi identificado.

Apesar do acordo assinado a 17 de Junho, os dois países trocaram ataques nos últimos dias, acusando-se mutuamente de violar o cessar-fogo, com o controlo de Ormuz no centro das tensões.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano disse, entretanto, que não há reuniões previstas entre Irão e Estados Unidos esta semana no Qatar, negando notícias da imprensa norte-americana sobre um encontro.

“Não há nenhuma reunião técnica dos grupos de trabalho planeada para esta semana”, afirmou o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Kazem Gharibabadi, segundo a televisão estatal, classificando as notícias como incorrectas.