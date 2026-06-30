Hong Kong | Momenta estreia-se na bolsa em operação de 5,9 mil milhões

A tecnológica chinesa especializada em condução autónoma Momenta estreia-se na bolsa de Hong Kong no início de Julho, numa operação que deverá captar cerca de 5,894 mil milhões de dólares de Hong Kong.

Segundo o prospecto enviado ontem pela empresa à bolsa da antiga colónia britânica, a oferta pública inicial compreende cerca de 19,9 milhões de ações, ao preço unitário de 295,6 dólares de Hong Kong. De acordo com o documento, a estreia em bolsa está prevista para 8 de Julho.

A tecnológica prevê aplicar 60 por cento das receitas da operação em investigação e desenvolvimento (I&D), com o objectivo de “impulsionar soluções de condução autónoma de nova geração”, incluindo um reforço da capacidade para inteligência artificial (IA), armazenamento de dados e melhorias nos algoritmos. Outros 20 por cento serão destinados a acelerar a comercialização dos serviços de táxis autónomos (‘robotaxis’), incluindo a expansão de frotas com condução autónoma de nível 4, numa escala de cinco níveis, em que os veículos conseguem circular sem intervenção humana, embora mantenham comandos para permitir a tomada de controlo por um condutor.

Entre os investidores que apoiam a operação figuram a fabricante automóvel alemã Mercedes-Benz, já acionista relevante da Momenta, uma subsidiária da chinesa BYD, maior fabricante mundial de veículos eléctricos, e fundos como a BlackRock, a Boyu Capital e a GIC.

No final de 2025, mais de 680 mil veículos utilizavam ‘software’ de assistência à condução de nível 2 desenvolvido pela Momenta, que tinha estabelecido parcerias com 24 fabricantes internacionais, entre os quais a Mercedes-Benz, a BYD, a Toyota, a General Motors, a BMW, a Hyundai-Kia, a Volkswagen e a Honda.