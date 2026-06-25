Ormuz | Trump ameaça suspender negociações se forem cobradas portagens

O Presidente norte-americano ameaçou ontem suspender as negociações com o Irão caso a República Islâmica aplique portagens pela navegação no estreito de Ormuz, embora tenha referido que Teerão garantiu que não o fará.

“O Irão informou os Estados Unidos de que, apesar das notícias falsas e problemáticas que afirmam o contrário, não são solicitadas nem cobradas portagens, custos de seguro nem quaisquer outros encargos por parte do Irão aos navios que navegam pelo estreito de Ormuz”, escreveu Donald Trump na sua rede social Truth Social. No entanto, adiantou que “se esta informação for falsa, as negociações serão suspensas de imediato”.

O Irão e Omã anunciaram na terça-feira que iriam analisar os custos que poderiam ser cobrados pelos serviços relacionados com a gestão do estreito. Os dois países vão criar um grupo de trabalho conjunto para chegar a um acordo sobre a “futura gestão da navegação” através do estreito de Ormuz, incluindo discussões com os Estados do Golfo Pérsico e “outras partes relevantes”, antes de insistirem nos seus “direitos soberanos” sobre esta passagem estratégica.

Neste sentido, o primeiro-ministro do Qatar deslocou-se ontem a Omã precisamente para preparar as conversações entre os países do Golfo, o Iraque e o Irão sobre o estreito de Ormuz, segundo um diplomata em condição de anonimato em declarações à agência de notícias France-Presse.

Estas conversações são distintas das negociações entre Washington e Teerão, precisou o diplomata. Referiu ainda que estão previstas discussões separadas na Arábia Saudita com vista a uma reconciliação entre o Irão e os países do Golfo.