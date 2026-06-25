Alto responsável da indústria de defesa investigado por corrupção

As autoridades chinesas abriram uma investigação a Ka Zhigang, vice-director do organismo estatal responsável pela ciência, tecnologia e indústria para a defesa nacional, num novo caso envolvendo responsáveis ligados ao estratégico setor da defesa.

Ka, membro do grupo dirigente do Partido Comunista Chinês (PCC) na Administração Estatal de Ciência, Tecnologia e Indústria para a Defesa Nacional, é investigado por alegadas “graves violações da disciplina e da lei”, expressão habitualmente utilizada na China para anunciar investigações que frequentemente acabam por expor casos de corrupção.

A Comissão Central de Inspecção e Disciplina do PCC e a Comissão Nacional de Supervisão, os principais órgãos anticorrupção do partido e do Estado, anunciaram ontem que Ka está sujeito a uma revisão disciplinar e a uma investigação de supervisão.

O breve comunicado oficial não forneceu detalhes sobre a natureza das alegadas infracções nem sobre o período em que terão ocorrido. Segundo o jornal The Paper, Ka desenvolveu grande parte da carreira na própria Administração Estatal de Ciência, Tecnologia e Indústria para a Defesa Nacional, onde ocupou cargos de direcção em departamentos ligados ao planeamento e desempenhou funções como engenheiro-chefe do organismo.

Em Fevereiro de 2024, foi nomeado vice-director da Administração, entidade responsável pela supervisão de sectores relacionados com a indústria militar e projectos estratégicos de ciência e tecnologia.

A investigação surge num contexto de crescente escrutínio sobre o sector da defesa, no qual as autoridades chinesas anunciaram nos últimos meses investigações e sanções contra altos responsáveis militares, dirigentes de organismos ligados à indústria de defesa e gestores de empresas estatais estratégicas.

Máquina trituradora

Em Fevereiro passado, a Procuradoria chinesa acusou Zhang Jianhua, antigo vice-director da mesma Administração, de suborno, alegando que se aproveitou dos cargos que ocupou e da influência associada às suas funções para receber bens de valor “especialmente elevado”.

Após chegar ao poder, em 2012, o Presidente chinês e secretário-geral do PCC, Xi Jinping, lançou uma vasta campanha anticorrupção que atingiu funcionários de todos os níveis, desde quadros locais a dirigentes provinciais, altos comandos militares e responsáveis de grandes conglomerados estatais.

A campanha tem sido apresentada pelas autoridades como um esforço para reforçar a disciplina interna e combater a corrupção, embora alguns observadores considerem que também pode servir para afastar determinadas figuras da vida política.