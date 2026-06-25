Quénia | Grupo chinês contratado para expandir aeroporto de Nairobi

O Quénia assinou um contrato de 154,2 mil milhões de xelins quenianos (1.048 milhões de euros) com uma empresa estatal chinesa para expandir o Aeroporto Internacional Jomo Kenyatta, em Nairobi, visando reforçar a sua posição como centro regional de aviação.

“O projecto de modernização do JKIA é uma iniciativa estratégica destinada a aumentar a capacidade do aeroporto, reforçar a segurança, melhorar os serviços de passageiros e carga e consolidar a posição do Quénia como principal centro de aviação da região”, escreveu na terça-feira à noite, na rede social X, o ministro das Estradas e Transportes queniano, Davis Chirchir.

O projecto, financiado com apoio da Corporação Financeira Africana (AFC) e do Banco de Comércio e Desenvolvimento da África Oriental e Austral (PTA Bank), prevê aumentar a capacidade do aeroporto de 7,5 para 22 milhões de passageiros por ano.

O novo contrato inclui a construção de um novo terminal e infra-estruturas de apoio, a modernização das instalações existentes, a optimização das operações nas zonas aeroportuária e pública e a melhoria da eficiência operacional e da prestação de serviços, segundo Chirchir.

O documento foi assinado pela secretária principal para a Aviação e Desenvolvimento Aeroespacial do Quénia, Teresia Mbaika, e por Yu Xiaodong, director-geral da CRBC, subsidiária do grupo estatal China Communications Construction Company (CCCC), o segundo maior accionista da construtora portuguesa Mota-Engil, com cerca de 32,4 por cento do capital.