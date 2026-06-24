Irão | MNE pede manutenção das conversações de paz

O chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, apelou à continuação das negociações de paz entre Estados Unidos e Irão, durante um encontro com o conselheiro de segurança nacional egípcio, Youssef Alaa El-Deen, na Índia.

“O memorando de entendimento assinado entre os Estados Unidos e o Irão – no qual se comprometeram a respeitar mutuamente a soberania e a integridade territorial, a abster-se de acções militares e a evitar interferências nos assuntos internos um do outro – enviou um sinal positivo ao mundo que deve ser preservado e aplicado conjuntamente”, afirmou Wang, na segunda-feira, citado num comunicado do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

O chefe da diplomacia chinesa defendeu a manutenção do diálogo para pôr fim à guerra no Médio Oriente, apesar de considerar “pouco provável” que o processo decorra sem recuos ou dificuldades.

Durante a reunião, realizada na segunda-feira à margem de um encontro de responsáveis de segurança nacional do bloco de economias emergentes BRICS, em Nova Deli, Wang afirmou também que a China está disposta a “defender conjuntamente a independência e o fortalecimento do Sul Global”.

Na segunda-feira, Wang reuniu-se igualmente com o conselheiro de segurança nacional do Irão, Ghadir Nezamipour, com quem discutiu as negociações entre Teerão e Washington, um processo mediado directamente pelo Paquistão e pelo Qatar.

“Enquanto parceiro estratégico abrangente do Irão, a China manteve sempre uma posição justa e objectiva, apoia todos os esforços que contribuam para a paz e apoia o Irão na defesa da sua soberania, segurança e dignidade nacional”, afirmou Wang.