Robótica | Presidente da JD.com prevê substituição de 700 mil estafetas

O presidente da gigante chinesa do comércio eletrónico JD.com alertou que os cerca de 700 mil estafetas da empresa serão substituídos por robôs “mais cedo ou mais tarde”, numa altura em que a automação levanta preocupações sobre o emprego.

Richard Liu afirmou que a empresa já assinou acordos com cerca de 120 escolas para requalificar os trabalhadores para novas funções, incluindo reparação e manutenção de robôs. “No futuro, quando os robôs estiverem a entregar encomendas, mais cedo ou mais tarde chegará o dia em que os estafetas deixarão praticamente de ser necessários”, afirmou Liu.

O empresário disse não saber quando as entregas robotizadas se tornarão comuns na China, mas sublinhou que a tecnologia deverá melhorar a vida das pessoas e tornar o trabalho “mais interessante”, em vez de retirar aos trabalhadores o “direito ao emprego”.

As declarações surgem numa altura em que Pequim acelera a aposta na robótica e na inteligência artificial como motores de crescimento económico. O mais recente plano quinquenal chinês, aprovado em Março, identifica a robótica como um sector estratégico para a modernização industrial do país.

Segundo o Centro de Investigação sobre Novas Formas de Emprego da China, o número de trabalhadores temporários ou independentes deverá atingir 320 milhões este ano, face aos 200 milhões registados há cinco anos.

Estes trabalhadores representam cerca de 40 por cento do emprego urbano no país. As preocupações com o impacto da automação surgem num contexto de desaceleração do mercado laboral. A taxa de desemprego jovem na China situou-se em 16,3 por cento em Abril, segundo dados oficiais.