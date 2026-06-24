Espaço | Pequim quer expandir estação e capacidade científica

A China prevê iniciar uma nova fase de expansão da sua estação espacial Tiangong, transformando a actual configuração em forma de “T” numa estrutura em cruz, para aumentar a capacidade científica e logística, informou a televisão estatal chinesa CCTV.

Segundo a CCTV, a ampliação integra o planeamento do programa espacial tripulado chinês e responde ao aumento do número de experiências, cargas científicas e necessidades operacionais acumuladas desde a entrada em funcionamento da estação.

A Tiangong, actualmente composta pelo módulo central Tianhe e pelos laboratórios Wentian e Mengtian, acolheu ou executou até agora 267 projectos científicos e de aplicação, acrescentou a CCTV.

No ano passado, a estação recebeu 86 novas experiências em órbita, cerca de 1.179 quilos de material científico, devolveu aproximadamente 105 quilos de amostras à Terra e gerou mais de 150 terabytes de dados.

Numa primeira fase, o plano prevê acrescentar um novo módulo multifuncional, que permitirá aumentar os pontos de acoplagem, facilitar a presença simultânea de várias naves e ampliar as áreas destinadas a experiências, armazenamento e actividades no exterior.

Especialistas citados pela CCTV indicaram que o crescimento da actividade científica tem conduzido a uma saturação gradual dos espaços e equipamentos disponíveis, ao mesmo tempo que o aumento das missões de abastecimento e da rotação de tripulações exige maior margem operacional e capacidade de resposta a contingências.

A expansão pretende também tornar as condições de vida e trabalho dos astronautas “mais confortáveis”, numa altura em que a China avança para permanências mais prolongadas em órbita e prepara missões com maior presença humana.