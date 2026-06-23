Timor-Leste | Sete dias de luto nacional por morte de ex-Presidente “Lu Olo”

O Governo timorense decretou ontem sete dias de luto nacional pela morte do antigo Presidente de Timor-Leste Francisco Guterres “Lu Olo”, que morreu domingo na Malásia. “Esta noite recebemos uma notícia triste para todos nós. Perdemos um combatente que faleceu na Malásia.

Enquanto primeiro-ministro interino anuncio que será decretado luto nacional durante sete dias”, declarou o vice-primeiro-ministro e ministro do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária, Mariano Assanami Sabino.

Mariano Assanami Sabino ocupa interinamente as funções de primeiro-ministro, porque o líder do executivo timorense, Xanana Gusmão, se encontra em Portugal em visita de trabalho.

Mariano Assanami Sabino precisou também que o corpo de Francisco Guterres “Lu Olo” deverá chegar hoje ao país, num voo especial da AeroDili. “Será utilizado um avião da AeroDili com a nossa bandeira nacional. Trata-se, porém, de um voo especial fretado. Não haverá outros passageiros. Apenas viajarão os restos

mortais e os familiares”, explicou.

O ex-Presidente timorense e presidente da Fretilin (Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente) morreu domingo, num hospital em Kuala Lumpur, na Malásia.

Francisco Guterres “Lu Olo” foi Presidente de Timor-Leste entre 2017 e 2022 e antigo presidente da Assembleia Constituinte e do Parlamento Nacional. Enquanto presidente da Assembleia Constituinte, “Lu Olo” proclamou oficialmente a restauração da independência de Timor-Leste, em 20 de Maio de 2002, tendo, depois, dado posse a Xanana Gusmão como Presidente da República.