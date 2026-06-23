Filipinas | Ataque a tiro em escola deixa três alunos mortos e sete feridos

Três estudantes foram mortos e outros sete ficaram feridos ontem num ataque a tiro numa escola secundária em Tacloban, na ilha central de Leyte, nas Filipinas. Os suspeitos são dois alunos de 14 e 15 anos e incidentes de bullying podem ter sido o motivo para o crime

A polícia filipina confirmou que o incidente ocorreu por volta das 09h, na Escola Secundária Nacional de San Jose, e fez três mortos e sete feridos, que foram transportados para hospitais, de acordo com um comunicado divulgado na rede social Facebook.

As autoridades anunciaram a detenção de dois estudantes do nono ano de escolaridade, de 14 e 15 anos de idade, que terão agido em vingança devido a incidentes de bullying. A agência de notícias estatal filipina, PNA, confirmou ainda que os mortos e feridos eram estudantes do ensino secundário. A Escola Secundária Nacional de San Jose tem mais de 1.500 estudantes.

Utilizadores da Internet e meios de comunicação locais divulgaram nas redes sociais vídeos que supostamente mostram o tiroteio dentro de uma sala de aula, nos quais se ouvem vários tiros e gritos.

A PNA divulgou também imagens do segundo suspeito, que foi detido por um grupo de moradores locais, segundo a agência de notícias.

Segundo as autoridades, os suspeitos estavam armados com um revólver calibre .38 e uma pistola de 9 mm, esta última pertencente a uma agente da polícia da família de um dos atiradores. A agente também foi detida.

Os chamados “sinais de alerta” no comportamento dos adolescentes passaram despercebidos e, com eles, a oportunidade de impedir o crime, afirmou o porta-voz da polícia nacional aos jornalistas na segunda-feira. “Os dois [suspeitos] dirigiram-se directamente para a sala de aula. Sem dizerem nada, começaram a disparar”, disse o coronel Allen Rae Co aos jornalistas.

A lei da bala

A violência armada não é invulgar nas Filipinas, mas os tiroteios em escolas são extremamente raros.

Em Julho de 2022, três pessoas foram mortas — incluindo um antigo presidente da câmara de um município na ilha de Basilan, no sudeste do país — e duas ficaram feridas num tiroteio na Universidade Ateneo de Manila, que levou à detenção de uma pessoa.

Os dados da polícia revelam que a violência com armas de fogo tem vindo a diminuir de forma constante nos últimos anos. Em 2024, a Polícia Nacional das Filipinas registou cerca de 5 000 casos de violência com armas de fogo em todo o país. A cidade de Tacloban, a cerca de uma hora de avião de Manila, tem uma população de 250 000 habitantes.