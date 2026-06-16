Habitação | Mais empréstimos para compra

Em Abril, os novos empréstimos hipotecários para habitação (EHHs) cresceram 5,2 por cento face a Março, para o valor de 1,15 mil milhões de patacas. Os dados foram revelados ontem pela Autoridade Monetária de Macau.

Em relação ao período homólogo, os EHHs apresentaram um crescimento de aproximadamente 30 por cento, dado que em Abril de 2025 o montante de novos empréstimos tinha sido de 883 milhões de patacas. Ao mesmo tempo, os novos empréstimos hipotecários comerciais para actividades imobiliárias (ECAIs) foram de 1,62 mil milhões patacas, um aumento mensal de 332 por cento.

Em Abril de ano passado, os novos ECAIs tinham sido de 1,52 mil milhões de patacas. No final de Abril de 2026, o rácio das dívidas não pagas aos EHHs registou um ligeiro aumento para o nível de 3,6 por cento, face a Março, mas em termos anuais não sofreu alterações. O rácio das dívidas não pagas dos ECAIs atingiu 5,6 por cento, correspondendo a um aumento de 0,4 pontos percentuais em relação ao mês anterior e de 0,1 pontos percentuais face a Abril do ano passado.

Economia | Prevista estagnação em Junho

A Associação Económica de Macau acaba de divulgar o mais recente Índice de Prosperidade Económica de Macau que prevê um cenário de estagnação no crescimento económico este mês, com previsões de subida para os meses de Julho e Agosto.

Segundo o relatório de análise do Índice, a associação fala de incertezas do ambiente externo no que diz respeito à inflação em termos mundiais. O documento dá conta de que os últimos dados da inflação nos EUA ultrapassaram as expectativas de mercado, batendo recordes desde Abril de 2023. Trata-se de um cenário que, segundo a análise, continua a reduzir as possibilidades de corte de juros a curto prazo.

A associação apontou uma das razões para a estagnação de crescimento, já que este mês decorre o período de exames de acesso ao ensino superior na China, o “Gaokao”, pelo que as famílias têm pouca vontade de viajar; o campeonato do mundo de futebol, também pode desviar a vontade de consumo e de viagens dos turistas.