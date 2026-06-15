Exposição de fotografia “O Fio do Tempo” patente no Arquivo de Macau

Pode ser vista até 30 de Setembro a mostra de fotografia “Cidade e Imagem: o Fio do Tempo – Exposição de Imagens Históricas do Acervo do Arquivo de Macau”, disponível no Arquivo de Macau. A exposição revela ao público “imagens históricas e contemporâneas que reflectem a transformação da cidade ao longo de um século”, descreve o Instituto Cultural (IC) em comunicado.

A inauguração da exposição aconteceu na última sexta-feira, tendo em conta as celebrações do “Dia do Património Cultural e Natural da China” e “Dia Internacional dos Arquivos”.

Apresentam-se, assim, “uma selecção do acervo do Arquivo, com uma abordagem curatorial que justapõe imagens históricas e contemporâneas”. São imagens onde a “lente da câmara [é utilizada] como ponte entre o passado e o presente”, revelando-se “detalhes visuais preciosos em diferentes dimensões desde as mudanças da paisagem urbana de Macau, os meios de subsistência da população até ao desenvolvimento das infraestruturas da cidade”.

A nossa memória

Desta forma, o público pode “compreender a trajectória de desenvolvimento de Macau através de imagens intuitivas e, assim, salvaguardar a memória histórica colectiva da cidade”.

O IC conta ainda que uma das funções do Arquivo de Macau é a “recolha, restauro, organização e preservação de arquivos históricos locais”, a fim de enriquecer “a base de dados de documentação histórica local, providenciando assim importantes registos físicos para a investigação sobre a história de Macau”. Estes registos permitem ainda a investigação sobre a “história do comércio e trocas culturais entre a China e o exterior”.

O IC diz esperar, com esta mostra, que “arquivos valiosos saiam do depósito e sejam expostos ao público, aprofundando a compreensão da comunidade sobre a preservação de arquivos e a história local”. Além disso, pretende-se promover “a popularização e a transmissão da história e cultura de Macau”.

“Cidade e Imagem: o Fio do Tempo – Exposição de Imagens Históricas do Acervo do Arquivo de Macau” pode ser vista no Arquivo de Macau, na Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida.