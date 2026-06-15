Espionagem | Confirmda detenção de cidadão norte-americano

A República Popular da China confirmou sexta-feira a detenção de um cidadão norte-americano, analista de um centro de investigação especializado em questões sobre Myanmar, por alegadas actividades de espionagem.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) chinês, Lin Jian, disse que as autoridades de Pequim “acreditam” que Min Zin está envolvido em questões criminais, por alegadas actividades de espionagem que colocaram em risco a segurança nacional da República Popular da China.

Min Zin, cidadão norte-americano, é membro fundador do Instituto de Estratégia e Política sobre Myanmar (antiga Birmânia), um grupo de reflexão (‘think tank’) dedicado à análise política e estratégica deste país.

O representante da diplomacia chinesa não especificou a natureza das “medidas coercivas” que foram aplicadas ao cidadão norte-americano, uma expressão que, na terminologia jurídica chinesa, normalmente indica que a pessoa não é livre de se deslocar.

O MNE de Pequim disse ainda que o consulado geral dos Estados Unidos em Cantão, sul da República Popular da China, foi informado sobre o assunto, acrescentando que os “direitos legais estão totalmente garantidos”.