MGM Resorts International | Pansy Ho vende totalidade das acções

Numa altura em que o grupo People Inc. procura assumir o controlo do grupo, a filha de Stanley Ho desfez-se das acções de que era proprietária por 140,14 milhões de dólares americanos. O negócio não afecta a participação de Pansy, na concessionária local MGM China

A empresária Pansy Ho Chiu King desfez-se de todas as acções no grupo MGM Resorts International, que controla a concessionária de Macau MGM China. A notícia foi avançada ontem pelo portal GGRAsia, que cita a informação divulgada na Bolsa de Hong Kong.

Antes das operações mais recentes, a empresária, filha de Stanley Ho com a segunda mulher, tinha uma participação de 1,20 por cento, naquela que é uma das principais empresas de jogo em Las Vegas e que actua igualmente no mercado das apostas online.

No entanto, ao realizar cinco transacções entre 28 de Maio e 3 de Junho, a empresária e política vendeu a sua participação social e recebeu cerca de 140,14 milhões de dólares americanos, o equivalente a 1,13 mil milhões de patacas. Ao mesmo tempo, as acções da empresária ficaram reduzidas zero. Pelo menos desde 2019 que Pansy Ho se tem vindo a desfazer da sua participação no grupo norte-americano, dado que em Novembro era titular de 3,13 por cento das acções da multinacional.

Esta operação não tem impacto na concessionária de Macau, na MGM China, onde Pansy Ho mantem uma participação de 22,49 por cento do total das acções. No entanto, a maior accionista da concessionária continuar a ser a MGM Resorts International com uma participação de 55,95 por cento.

Proposta de compra

A venda das acções por parte da empresária surge depois de ter sido tornado público que o grupo People Incorporated, do multimilionário Barry Diller, apresentou uma proposta para controlar a totalidade da empresa MGM Resorts International.

A proposta apresentada pelo grupo People Incorporated avaliou a MGM Resorts International em 18 mil milhões de dólares americanos, o que significa um preço de 48,30 patacas por acção.

Actualmente, a People Incorporated é titular de 26,1 por cento do capital social da gigante americana. Em comunicado, Barry Diller, presidente e director executivo da People Inc., destacou que a oportunidade para investir na MGM surgiu há seis anos: “Acreditávamos que se tratava de um tipo de negócio raro: um negócio com activos no mundo real que a inteligência artificial não consegue replicar facilmente e que tem oportunidades de crescimento digital excepcionais”, afirmou Diller. “Essa convicção só se reforçou com o passar do tempo”, acrescentou.

O empresário considerou ainda que o mercado tem subvalorizado “significativamente” os activos da MGM, o que torna a proposta ainda mais interessante. Diller afirmou igualmente que a proposta é atractiva para os accionistas porque podem recebem um valor acima do mercado.