Autocarros de Lazer | Mais frequências e linhas entre Macau e Cotai

A partir de sábado, os autocarros de turismo e lazer vão passar a circular em dois sentidos, indicou ontem o Governo num comunicado conjunto de várias direcções de serviços. Até agora, o transporte garantindo pelas concessionárias de jogo para promover a economia dos bairros residenciais, funcionava apenas do Cotai para Macau.

Para permitir que os “serviços sejam alargados a visitantes hospedados na Península de Macau, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos articulou com as seis empresas de lazer para ajustar o percurso com circulação nos dois sentidos, acrescentando o trajecto Macau – Cotai”. O Governo espera que a alteração proporcione “pontos de paragem comunitários ao longo do percurso”.

A linha Zape também vai passar a operar regularmente aos fins-de-semana, depois de ter funcionado apenas durante os feriados do Dia do Trabalhador. O Governo está confiante que o trajecto é capaz de atrair visitantes para a zona do Museu de Grande Prémio e a Zona de Lazer da Marginal da Estátua de Kun Iam.

Foi ainda indicado que até ao fim de Maio, cerca de 10.000 turistas apanharam o transporte em diferentes paragens, levando-os a visitar as zonas residenciais. Além disso, “a página electrónica móvel sobre o Autocarro de Turismo e Lazer registou mais de 14.000 acessos para consulta de informações.