Studio City cria programa de apoio para cineastas emergentes

O Studio City, da operadora Melco Resorts & Entertainment, associou-se à plataforma global de curtas-metragens criativas NOWNESS para criar um programa de apoio a novos realizadores. Chama-se “Macau 8 Minutes”, está aberto a realizadores de todo o mundo e aceita candidaturas até ao dia 14 de Junho.

Segundo uma nota do Studio City, o programa tem base em Macau, mas com uma perspectiva internacional, e foi concebido no passado mês de Dezembro “para assinalar o décimo aniversário do Studio City”. O objectivo é “apoiar uma nova geração de cineastas, incentivando-os a reinterpretar a cultura de Macau através de perspectivas contemporâneas e de uma linguagem cinematográfica inovadora”.

O “Macau 8 Minutes” lança o desafio a novos criadores para criarem obras que combinem “o espírito da cidade e a sua expressão pessoal numa duração breve”, convidando à submissão de “propostas originais de curtas-metragens inspiradas em Macau e filmadas na cidade, explorando a sua identidade cultural única”.

Serão escolhidos “três cineastas emergentes”, sendo que cada um irá receber em financiamento de 250.000 renminbis para produzir uma curta-metragem, com um máximo de oito minutos, filmada em Macau. Os candidatos devem submeter online uma proposta completa de projecto de curta-metragem através do site oficial “Macau 8 Minutes”.

Um certo conceito

Segundo o Studio City, há uma simbologia em torno do número oito, já que “não representa apenas uma abordagem disciplinada ao ritmo narrativo; mas também faz referência à icónica roda-gigante em forma de oito do Studio City, a Golden Reel, um símbolo único que liga imaginação e realidade e permite que a alegria se renove continuamente”.

Além disso, os oito minutos incorporam “a tensão artística do cinema”, com a ideia de se poder “criar possibilidades infinitas e encanto duradouro dentro de um enquadramento limitado”.

Além do montante atribuído, “o programa oferece apoio completo e integrado, permitindo que as ideias ganhem forma num contexto real”, sendo ainda convidados “três conceituados cineastas asiáticos com perspectiva internacional para formar um painel de mentores e júri, participando no aperfeiçoamento criativo e oferecendo orientação durante as filmagens dos projectos selecionados”.

Será anunciada uma lista de mentores, com os quais “os jovens cineastas seleccionados poderão não apenas desenvolver os seus projectos, mas também aperfeiçoar a sua linguagem cinematográfica e abordagens criativas com maior precisão e impacto”.

Por sua vez, a NOWNESS disponibiliza “gestão de produção estruturada e apoio criativo internacional”, trazendo uma “visão curatorial global e perspectiva editorial para reforçar a identidade cultural e o alcance do programa”.

Os projectos seleccionados serão anunciados em meados de Julho de 2026, seguindo-se a fase de desenvolvimento criativo e produção. As três curtas-metragens concluídas vão estrear no Studio City em Dezembro deste ano.