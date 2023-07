Aaron Kwok traz “Amazing Dream” ao Studio City

Começou a residência de concertos de Aaron Kwok no Centro de Eventos do Studio City. Todos os sábados e domingos ao longo de mês de Julho, a estrela de Hong Kong subirá ao palco para apresentar o exuberante espectáculo “Aaron Kwok Amazing Dream Live on Stage in Macau 2023”, onde não faltam peixes tridimensionais, naves espaciais e robótica

A residência artística do multifacetado artista Aaron Kwok no Centro de Eventos do Studio City, no Cotai, arrancou no passado fim-de-semana. Até ao fim do mês, todos os sábados e domingos, o público será brindado com um espectáculo da série de concertos de residência da Melco, com a estrela de Hong Kong como figura principal.

Após quatro anos de interregno, o “Rei dos Palcos” regressa a Macau com o excesso cénico que caracteriza as suas actuações.

“Aaron Kwok Amazing Dream Live on Stage in Macau 2023” é uma exuberante produção, com o palco a sofrer diversas metamorfoses cénicas, criando efeitos visuais e atmosferas oníricas pensadas para deslumbrar os espectadores.

A Melco Resorts salienta o aspecto visual do espectáculo, centrado naturalmente em Kwok que surge vestido com um “traje pintado à mão, concebido pessoalmente por William Chang”, ao mesmo tempo que o palco é tomado por um hipnótico um efeito de iluminação caleidoscópico.

A Melco Resorts sublinha a complexidade tecnológica e a encenação do espectáculo, “que combina o virtual e a realidade, utilizando projecções de alta tecnologia com efeitos de iluminação tridimensionais”.

A acompanhar a performance de Aaron Kwok e a trupe de bailarinos foi montado um aparato de seis enormes ecrãs LCD transparentes que se combinam para formar uma nave especial em três dimensões, criando uma atmosfera surrealista de ficção científica. Em pano de fundo, os jogos de iluminação seguem a actuação musical de forma sincronizada, construindo um gigantesco castelo em movimento.

Bowie inadvertidamente

Sem referir especificamente Ziggy Stardust, um dos alter-ego de David Bowie que deu corpo um extraterrestre andrógeno, a Melco Resorts indica que Aaron Kwok transformou-se num “guerreiro espacial”.

“Tenho mantido uma longa relação com a Melco e desta vez unimos esforços para tornar a residência artística num conceito a explorar nos mercados asiáticos. Estou muito entusiasmado com a possibilidade de escrever um novo capítulo na minha carreira com este sonho maravilhoso”, afirmou Aaron Kwok, citado pela organização dos espectáculos.

O artista referiu ainda que a “criação de um gigantesco castelo móvel e os efeitos visuais que mistura a realidade e o mundo virtual foram aspectos que exigiram uma enorme preparação”. “Foi muito duro para mim e para a minha equipa, mas desde o início assumimos o compromisso de apresentar ao público a mais avançada e criativa produção de sempre, desde a lista de canções, passando pela coreografia e guarda-roupa”, acrescentou o artista.