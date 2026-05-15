Encontro | Trump convida Xi a visitar Casa Branca a 24 de Setembro

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou ontem o homólogo chinês, Xi Jiping, a visitar a Casa Branca a 24 de Setembro, após considerar “extremamente positivas e produtivas” as discussões entre ambos em Pequim.

“Tenho a honra de o convidar e à senhora Peng para nos visitarem na Casa Branca a 24 de Setembro”, disse Trump, ao dirigir-se a Xi e à sua mulher, Peng Liyuan, durante o discurso no banquete de Estado realizado em Pequim, no âmbito da visita oficial do líder norte-americano à China.

Na sua intervenção, Trump descreveu as conversações que manteve com Xi Jinping antes como “extremamente positivas e produtivas”, no primeiro dia da cimeira bilateral. “Mais cedo hoje, tivemos conversas e reuniões extremamente positivas e produtivas com a delegação chinesa”, disse.

O líder republicano descreveu a relação entre os Estados Unidos e a China como “uma das mais importantes da história” e definiu-a como “muito especial”, brindando à “prosperidade” de ambos os países e a um futuro “promissor” para as relações bilaterais.

Trump também analisou diferentes episódios históricos para sublinhar os laços entre as duas nações e assegurou que a relação entre os dois povos foi construída sobre “250 anos de comércio e respeito mútuo”.

O Presidente norte-americano evocou referências históricas que vão desde a publicação de textos de Confúcio por Benjamin Franklin até à participação dos trabalhadores chineses na construção da ferrovia dos Estados Unidos ou ao apoio de Theodore Roosevelt à criação da Universidade Tsinghua, alma mater de Xi.

“Americanos e chineses partilham muitas coisas em comum. Valorizamos o trabalho árduo, a coragem e as conquistas. Amamos as nossas famílias e os nossos países”, disse Trump. “Temos a oportunidade de construir sobre esses valores para criar um futuro de maior prosperidade, cooperação, felicidade e paz para as nossas crianças”, acrescentou.