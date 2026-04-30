Cotai | Restaurante de José Avillez no “100 Top Tables 2026”

EventosCotai | Restaurante de José Avillez no “100 Top Tables 2026” Andreia Sofia Silva - 30 Abr 2026 O restaurante Mesa by José Avillez, no Grand Lisboa Palace, e que tem como chef executivo Herlander Fernandes, consta na mais recente lista dos 100 melhores restaurantes do jornal South China Morning Post, o “100 Top Tables 2026”. Ao lado do Mesa, descrito como um “espaço elegante que oferece clássicos portugueses ao mais alto nível”, surgem nomes habituais como o The Eight ou Robuchon au Dôme Já é conhecida a mais recente lista “100 Top Tables 2026” do jornal em língua inglesa de Hong Kong South China Morning Post (SCMP), e Macau leva para esta contagem um punhado de restaurantes, na maioria de comida cantonense. Há, porém, um único restaurante de comida portuguesa: o Mesa by José Avillez, que funciona no empreendimento Grand Lisboa Palace, no Cotai, mais concretamente no Hotel Karl Lagerfeld, e que tem como chef executivo Herlander Fernandes. O restaurante abriu em Maio de 2023 e é descrito nesta edição do “100 Top Tables 2026” como um “espaço elegante que oferece clássicos portugueses ao mais alto nível”. “Se a comida portuguesa em Macau é obrigatória, poucos lugares a executam melhor do que o Mesa, onde José Avillez apresenta uma visão refinada e contemporânea da sua cozinha de origem. A elegante sala de jantar — concebida pelo falecido ícone da moda Karl Lagerfeld — destaca-se por um dramático tecto estrelado em LED que transforma o ambiente do dia para a noite”, pode ler-se. Esta lista do SCMP destaca ainda que Herlander Fernandes “lidera uma equipa que equilibra sabores clássicos com um toque moderno, oferecendo pratos como o leitão crocante de assinatura, o rico arroz de marisco com caviar e o popular pastel de bacalhau como entrada”. É também referido o “imaginativo” “One of the Three Little Pigs” para sobremesa, considerada uma criação divertida com bolachas de bolota, gelado com infusão de presunto curado e caramelo de tutano”, e que para o júri “revela o lado mais criativo da cozinha”. Ainda dentro do universo da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), operadora de jogo a que pertence o Grand Lisboa Palace e o hotel Karl Lagerfeld, há mais dois restaurantes na lista: o The Eight e Robuchou au Dôme, ambos no hotel Grand Lisboa, na península. O que é chinês é bom No rol de restaurantes onde se podem degustar grandes refeições com a promessa de qualidade e requinte constam seis em empreendimentos da Melco: o Alain Ducasse no Morpheus, DIVA, Jade Dragon, Pearl Dragon, Yí e Ying. Segundo um comunicado da operadora de jogo, esta inclusão no “Top 100” prova “o compromisso contínuo da Melco no apoio ao estatuto de Macau como Cidade Criativa da Gastronomia da UNESCO”. Este guia é publicado anualmente e revela o melhor da alta gastronomia não apenas em Macau, como em Hong Kong. No caso da Melco, distinguiu-se “a elegância contemporânea francesa do Alain Ducasse” no Morpheus” bem como “os inovadores sabores regionais chineses do Yí”, sem esquecer “as sofisticadas tradições cantonesas do Jade Dragon e do Ying”. Lawrence Ho, presidente e CEO da Melco Resorts & Entertainment, felicitou “as nossas talentosas equipas culinárias e de alimentos e bebidas pela sua dedicação incansável à excelência”. No caso da Galaxy, são cinco os restaurantes no “100 Top Tables”, como é o caso do Feng Wei Ju, 8½ Otto e Mezzo BOMBANA, Lai Heen, Sushi Kissho by Miyakawa e Teppanyaki Shou. “A inclusão de vários restaurantes do Galaxy Macau, abrangendo as tradições culinárias chinesa, italiana e japonesa, reflecte a capacidade deste premiado resort de luxo para reunir talento de classe mundial, mestria refinada e hospitalidade irrepreensível num único destino”, lê-se ainda. Já a operadora MGM colocou dois espaços gastronómicos na lista: o Imperial Court, situado no MGM MACAU, e o Five Foot Road, no MGM COTAI, sendo esta uma repetição no guia, à semelhança de outros restaurantes aqui citados. Esta é já a 14ª edição do guia do SCMP, sendo “amplamente considerado como um dos guias gastronómicos mais conceituados de Hong Kong e Macau”, tendo ainda por júri “críticos gastronómicos e especialistas do sector”, explica a MGM. Se o Imperial Court revela o melhor da culinária tradicional Lingnan Guangfu, com o chefe executivo Homan Tsui, o Five Foot Road “inspira-se na cultura dos grandes banquetes das mansões de Chengdu durante a era republicana, oferecendo uma experiência de alta cozinha de Sichuan imersiva que enfatiza o ritual, a profundidade e a complexidade de sabores”, descreve a operadora de jogo. O seu subchefe executivo é Yang Dengquan e tem mais de 40 anos de experiência, fazendo “interpretações refinadas de pratos clássicos, incluindo o tradicional Ninho de Andorinha Estufado com Frango Picado e Clara de Ovo em Caldo”, é descrito. Também o Wynn levou quatro restaurantes para a lista do SCMP, nomeadamente o Chef Tam’s Seasons e o Mizumi, no Wynn Palace, juntamente com o Wing Lei e Drunken Fish, no empreendimento Wynn Macau. A operadora de jogo teve ainda direito a uma estreia, com o Wing Lei Bar, também no Wynn Palace.