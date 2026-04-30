Festival K-Spark estreia em Macau com concerto de G-Dragon

É já este sábado, 2 de Maio, que o cantor sul-coreano de K-Pop G-Dragon, considerado como o “Rei do K-Pop” actua em Macau no âmbito do festival de música K-Spark, na Zona de Espectáculos ao Ar Livre, no Cotai. O espectáculo será o mote para G-Dragon apresentar o seu mais recente álbum, editado no ano passado, “Übermensch”. G-Dragon é também membro integrante da “boys band” Big Bang, com a qual actuou recentemente no festival de música Coachella.

G-Dragon, de nome Kwon Ji-yong, alinha também nas sonoridades rapp, compõe e produz canções, sendo um dos mais conhecidos nomes da pop coreana com sucesso em todo o mundo. A ligação aos Big Bang surgiu em 2006, tendo produzido grandes sucessos como “Heartbreaker” ou “Crooked”.

“Übermensch” é o terceiro álbum de estúdio de G-Dragon, um trabalho discográfico que deu origem a um documentário sobre a digressão com o mesmo nome, em que “cada som, cada respiração e cada instante que redefine o seu legado irrompe no grande ecrã”, lê-se na sinopse do filme, que esteve nas salas de cinema no ano passado. Nesta película, os fãs ou simplesmente curiosos deste fenómeno do K-pop podem sentir “a energia bruta, o fogo, a magia irrepetível captada ao vivo e liberta no grande ecrã”.

Regresso a Macau

De frisar que esta não é a primeira vez que G-Dragon actua em Macau, já que no ano passado, em Junho, foi a vez da Galaxy Arena acolher dois concertos do cantor, também com a tourné criada no âmbito do lançamento deste terceiro disco.

O primeiro concerto da digressão aconteceu no Goyang Stadium, Coreia do Sul, tendo Macau sido a quinta paragem depois dos espectáculos em algumas cidades no Japão. A passagem de G-Dragon pelo território gerou alguma polémica por terem sido encontrados trabalhadores ilegais em postos de venda do concerto, levando mesmo alguns deputados a criticarem o sucedido na Assembleia Legislativa.

No festival K-Spark deste sábado espera-se ainda actuações de outros grupos coreanos, como é o caso de Daesung, P1Harmony, Kiss Of Life e KiiiKiii. A organização destaca “um design de palco único e combinação de artistas” que promete fazer as delícias dos fãs. A mais recente edição deste festival ocorreu na Malásia, em Janeiro deste ano, também com a actuação de G-Dragon e de nomes como Hwasa, Itzy, Dpr Ian, Dolla e 3P. A Zona de Espectáculos ao Ar Livre foi inaugurada em 2024 e tem capacidade para mais de 50 mil pessoas.