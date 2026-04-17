Timor-Leste | Banco Mundial prevê crescimento económico de 4,1% em 2026

A economia timorense deverá crescer 4,1 por cento em 2026, mas a perspectiva é insuficiente para gerar emprego, ganhos de produtividade e aumentar as exportações, segundo o relatório económico de Timor-Leste ontem divulgado pelo Banco Mundial.

Depois de em 2025 ter registado um crescimento de 4,5 por cento, o mais elevado desde 2014, as previsões do Banco Mundial indicam que a economia timorense vai manter o crescimento em 2026 impulsionado pelo consumo das famílias e pelas elevcadas despesas governamentais.

“As perspetivas económicas de Timor-Leste mantêm-se estáveis a curto prazo, mas cada vez mais frágeis sob as políticas actuais”, lê-se no relatório, denominado “Elevando o nível: Como a adesão à ASEAN Pode Apoiar a Transformação Económica de Timor-Leste”.

Para 2026, o Banco Mundial, prevê um aumento da inflação para 2,3 por cento, devido à subida dos preços globais provocados pelo conflito no Médio Oriente, mas perspectiva que o consumo privado se mantenha resiliente, suportado pelos gastos públicos.

“O investimento privado é provável que permaneça limitado e concentrado na construção civil, comércio a retalho e hotelaria, com pouco movimento para bens comercializáveis ou para melhoramento de sectores de produtividade”, salienta.